 Рейс MH17: Кремль пока не отреагировал на письмо родственников жертв | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2021

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Россия

Рейс MH17: Кремль пока не отреагировал на письмо родственников жертв

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле "видели в СМИ" сообщения про письмо родственников погибших в результате крушения "Боинга" над Донбассом.

Судьи в Нидерландах осматривают реконструированный корпус малазийского Боинга, сбитого над Донбассом в 2014 году

Судьи в Нидерландах осматривают реконструированный корпус малазийского "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году

Кремль "пока никак" не отреагировал на письмо родственников жертв катастрофы рейса MH17, направленное ими президенту РФ Владимиру Путину в преддверии Дня России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник, 7 июня, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы действительно видели в СМИ сообщения про это письмо, пока никакой реакции нет", - цитирует Пескова информагентство ТАСС.

Суд по делу о крушении "Боинга" над Донбассом

7 июня в суде Гааги началось разбирательство по существу дела о крушении над Донбассом пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний", произошедшем в июле 2014 года и унесшем жизни 298 человек. Среди обвиняемых по этому делу - трое россиян: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

По данным Международной следственной группы (JIT), гражданский самолет в небе над Донбассом сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", который во время запуска находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи утверждают, что "Бук" был перевезен на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском, и вскоре после трагедии его транспортировали обратно через границу на территорию РФ.

Эксперты JIT считают, что Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом "ключевую роль в убийстве 298 человек". 

Со своей стороны, Россия отрицает какую-либо причастность к крушению малазийского "Боинга". За время следствия в Москве выдвигали несколько альтернативных версий причин катастрофы, однако ни одну из них международное следствие не признало состоятельной.

Письмо Владимиру Путину от родственников жертв крушения "Боинга"

6 июня 2021 года родные погибших при крушении лайнера "Малазийских авиалиний" над Донбассом собрались перед посольством РФ в Нидерландах и передали его сотрудникам письмо президенту РФ Путину. Копию этого документа в тот день опубликовала "Новая газета".

Родственники жертв крушения "Боинга" обвиняют российское правительство в отказе от сотрудничества с JIT, подчеркивая, что "политика отрицания" наносит "ущерб наследию" России. "Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, в течение которых вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого усугубляя ее", - говорится в письме.

"В преддверии праздника вашей национальной гордости, Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои "падения", - указали подписавшиеся, обращаясь к Путину.

Смотрите также:

  • Остаток ракеты из ЗРК Бук, показанный следователями JIT

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Улики следователей

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами самопровозглашенной "ДНР". Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • Остатки ракеты ЗРК Бук, которая сбила Боинг MH17

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Уникальный номер двигателя ракеты, сбившей "Боинг"

    По версии Международной следственной группы, "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Серийный номер двигателя ракеты 8869032, произведен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Минобороны РФ утверждает, что ракета находилась на балансе украинской армии.

  • Реконструированный Боинг MH17

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Реконструированный "Боинг"

    17 июля 2014 года самолет, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Следователи реконструировали носовую часть разбившегося самолета: обломки лайнера закрепили на специально изготовленный каркас, повторяющий формы "Боинга 777-200". Цель реконструкции - установить ход катастрофы: угол попадания ракеты в лайнер и последующее разрушение самолета.

  • ЗРК Бук

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Маршрут "Бука"

    Следователи утверждают, что установили маршрут ЗРК "Бук" на территорию Украины, а также его путь в обратно в РФ. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на восток Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo. Авторы Bellingcat утверждают, что установили точный номер российской установки "Бук", замеченной на территории Украины - 332.

  • Бывший министр обороны так называемойДНР Игорь Гиркин (Стрелков)

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    На скамье подсудимых должен оказаться Игорь Стрелков-Гиркин

    Среди официально объявленных обвиняемых - трое россиян, в частности, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Следователи считают, что на тот момент Гиркин-Стрелков занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР".

  • Генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), отставной офицер ГРУ армии России

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Хмурый: заместитель Гиркина на момент крушения MH17

    Второй обвиняемый - генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), отставной офицер ГРУ армии России. Обвинения в свой адрес Дубинский отвергает, утверждая, что в момент крушения MH17 возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной "ДНР" и не мог иметь отношения к приказу сбить самолет.

  • Олег Пулатов

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Третий обвиняемый в причастности к крушению малайзийского "Боинга"

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") был в подчинении у Дубинского. "Новая газета" со ссылкой на следователей утверждает, что в день атаки на МН17 Пулатов сопровождал "Бук" и в момент запуска ракеты находился рядом с установкой.

  • Обвиняемый по делу о крушении MH17 гражданин Украины Леонид Харченко с позывным Крот

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Доброволец "Крот"

    Последний официальный фигурант обвинения - гражданин Украины Леонид Харченко с позывным "Крот". Он - единственный непрофессиональный военный из обвиняемых. Следствие считает, что Харченко подчинялся Пулатову. По данным JIT, Харченко и Пулатов сопровождали установку "Бук" в район, откуда был совершен выстрел.

  • Пятый подозреваемый по делу о крушении MH17 Владимир Цемах

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Пятый подозреваемый - украинец Владимир Цемах

    Власти Нидерландов считают пятым подозреваемым бывшего командира подразделения ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Официальные обвинения ему не предъявлены. В 2019 году Цемаха в результате тайной операции удалось задержать на территории самопровозглашенной "ДНР", затем власти Украины передали его России в рамках обмена пленными. Цемах вернулся в "ДНР". Киев объявил его в розыск.

  • Помощник президента РФ Владислав Сурков - фигурант уголовного дела о крушении Боинга 777 в небе над Украиной

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Самый высокопоставленный фигурант - Владислав Сурков

    Следствие в 2019 году предоставило публике большое количество перехваченных телефонных переговоров, которые считает значимыми в контексте крушения MH17. Один из тех, чьи переговоры оказались перехвачены, - помощник президента РФ Владислав Сурков, как утверждает следствие.

  • На месте крушения малайзийского самолета

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Версии из России: российский Первый канал признал фейк об истребителе

    В России курсировало много альтернативных версий трагедии. В ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но, по данным радаров, поблизости не было воздушных судов, способных сбить"Боинг". В интервью New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст заявил, что на российском ТВ "совершили ошибку".

  • На месте крушения MH17

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Путин не признает выводы следствия по MH17, Минобороны РФ винит Украину

    Минобороны РФ настаивает на том, что никакие ЗРК "Бук" не пересекали границу с Украиной. Производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" ссылается на собственное расследование, согласно которому ракета была запущена из подконтрольной Киеву точки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что признает выводы следствия только, если Россия получит полный доступ к расследованию.

  • Игрушки на месте крушения MH17

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Следствие по MH17 закончено, дело частично передано в суд

    Спустя пять лет после трагедии, летом 2019 года, Международная следственная группа заявила, что расследование подходит к концу, а материалы передаются в окружной суд Гааги. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек на борту самолета большинство было гражданами Нидерландов.

  • Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Суд по делу о крушении MH17 пройдет рядом с аэропортом Схипхол

    Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга" будет вести судебная коллегия окружного суда Гааги. В силу публичного интереса сами заседания пройдут в Юридическом комплексе, который находится рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом.

  • Зал, где будет проходить судебное заседание

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Гаагский суд по делу MH17: Здесь будут сидеть прокурор, судьи и, возможно, обвиняемые

    До начала уголовного процесса журналистам показали зал, где будут проходить судебные слушания. Всем желающим места не хватит, так что было принято решение организовать прямую трансляцию из зала суда - на голландском и английском языках.

  • Пит Плуг, возглавляющий фонд памяти MH17. В авиакатастрофе он потерял брата.

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Родственники погибших ждут справедливости

    Для родственников погибших отведено специальное место как в зале суда, так и за его пределами, чтобы следить за процессом. "Я буду ходить на все заседания суда с самого начала. Я хочу знать, кто в этом виноват", - сказал в интервью DW голландец Пит Плуг, возглавляющий фонд памяти MH17. В авиакатастрофе он потерял брата.

    Автор: Михаил Бушуев


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В Нидерландах начался процесс по делу МН17 (09.03.2020)

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Суд в Нидерландах отказался допустить экспертов "Алмаз-Антей" к обломкам малайзийского "Боинга"

Суд Гааги отказался удовлетворить ходатайство защиты обвиняемого по делу MH17 и не счел целесообразным осмотр фрагментов сбитого лайнера экспертами российского оборонного концерна.  

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