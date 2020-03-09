Рейс MH17: Кремль пока не отреагировал на письмо родственников жертв

Кремль "пока никак" не отреагировал на письмо родственников жертв катастрофы рейса MH17, направленное ими президенту РФ Владимиру Путину в преддверии Дня России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник, 7 июня, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы действительно видели в СМИ сообщения про это письмо, пока никакой реакции нет", - цитирует Пескова информагентство ТАСС.

Суд по делу о крушении "Боинга" над Донбассом

7 июня в суде Гааги началось разбирательство по существу дела о крушении над Донбассом пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний", произошедшем в июле 2014 года и унесшем жизни 298 человек. Среди обвиняемых по этому делу - трое россиян: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

По данным Международной следственной группы (JIT), гражданский самолет в небе над Донбассом сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", который во время запуска находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи утверждают, что "Бук" был перевезен на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском, и вскоре после трагедии его транспортировали обратно через границу на территорию РФ.

Эксперты JIT считают, что Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом "ключевую роль в убийстве 298 человек".

Со своей стороны, Россия отрицает какую-либо причастность к крушению малазийского "Боинга". За время следствия в Москве выдвигали несколько альтернативных версий причин катастрофы, однако ни одну из них международное следствие не признало состоятельной.

Письмо Владимиру Путину от родственников жертв крушения "Боинга"

6 июня 2021 года родные погибших при крушении лайнера "Малазийских авиалиний" над Донбассом собрались перед посольством РФ в Нидерландах и передали его сотрудникам письмо президенту РФ Путину. Копию этого документа в тот день опубликовала "Новая газета".

Родственники жертв крушения "Боинга" обвиняют российское правительство в отказе от сотрудничества с JIT, подчеркивая, что "политика отрицания" наносит "ущерб наследию" России. "Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, в течение которых вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого усугубляя ее", - говорится в письме.

"В преддверии праздника вашей национальной гордости, Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои "падения", - указали подписавшиеся, обращаясь к Путину.

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