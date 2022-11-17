Зеленский - об MH17: Наказание должны понести и заказчики

Президент Украины уверен, что на скамье подсудимых по делу MH17 должны оказаться и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение окружного суда Гааги, приговорившего к пожизненному заключению гражданина Украины и двоих россиян по делу о катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. "Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии #MH17", - написал украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 17 ноября, в Twitter.

"Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям", - отметил он. "Наказание за все российские зверства - и тогдашние, и нынешние - будет неизбежным", - добавил Зеленский.

Приговор суда в Гааге

Окружной суд Гааги в четверг, 17 ноября признал гражданина Украины и двоих россиян виновными в катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Всем им в качестве меры наказания назначено пожизненное заключение.

В качестве подсудимых фигурировали бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Вина Гиркина, Харченко и Дубинского признана доказанной. В случае задержания они отправятся за решетку. С подсудимого Пулатова обвинения были сняты.

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали.

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