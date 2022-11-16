Зеленский убежден, что по Польше ударила российская ракета

На 266-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 16 ноября (время московское).

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РФ не предлагала Украине вступить в мирные переговоры, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Они с нами не общаются", - сказал он.

Зеленский убежден, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. Такую позицию украинский лидер озвучил в ходе пресс-конференции украинским СМИ. "Даже не сомневаюсь в докладе вечернем мне лично - от командующего Воздушными силами Николая Олещука до главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного. Не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им (военным. - Ред.) не доверять. Я с ними войну прошел", - заявил Зеленский. "У меня очень простая позиция: можно допустить Украину на место?" - спросил украинский лидер. "Считаю, что мы имеем на это право", - добавил он.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "подчеркнул необходимость предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны". Столтенберг добавил, что волна массированных ракетных ударов по Украине "является суровым напоминанием о жестокости незаконной войны России". Контактная группа по вопросам обороны Украины, возглавляемая США, отвечает за координацию поставок оружия Киеву.

Глава Минобороны Украины: Работаем с партнерами над созданием интегрированной и эшелонированной системы ПВО

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"Защита неба Украины - наш приоритет №1 и тема №1 в рамках #Ramstein 7", - написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. "Вместе с нашими партнерами мы работаем над созданием интегрированной и эшелонированной системы ПВО. Мы готовимся к зиме на поле боя", - отметил глава оборонного ведомства.

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Правительство Чехии в течение года планирует обучить до 4000 украинских военнослужащих. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. По ее словам, обучение будет проходить в пять четырехнедельных циклов, в каждом из которых примут участие до 800 военнослужащих, затраты составят 39,97 млн евро.

Посол Польши в России вызван в МИД РФ

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Посол Польши в России Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ в связи с инцидентом в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной. О вызове сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По данным российских госСМИ, дипломат покинул МИД РФ, проведя там около 20 минут.

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Украина возобновила прокачку нефти в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба". Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", - отметил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Глава МИД ФРГ: РФ несет ответственность за смерти двух человек в Польше

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Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что Россия несет ответственность за смерти двух человек после взрыва в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной. "Эти люди не потеряли бы жизни, если бы не эта жестокая российская агрессивная война", - отметила Бербок после прибытия на всемирную конференцию по климату в Египте. За несколько часов до взрыва ВС РФ провели массированную воздушную атаку на украинские города, в том числе - на Львов, у границы с ЕС. "Последние 18 часов показали, насколько важно для нас быть благоразумными, но, прежде всего, едиными - как Европейский Союз, как страны НАТО", - указала она.

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Варшава и Вашингтон должны предоставить согласие на то, чтобы Украина приняла участие в расследовании в связи со взрывом на юго-востоке Польши. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. "Расследование проводится польскими и американскими экспертами, и если кому бы то ни было должно быть позволено принять участие в этих процедурах, то необходимо согласие как минимум обеих этих сторон", - отметил Дуда.

Рада продлила срок действия военного положения

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Верховная рада Украины в очередной раз продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.

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Кайя Каллас (фото из архива) Фото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/Maxppp/dpa/picture alliance

После взрыва в Польше премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала оказать дополнительную поддержку Украине. По ее словам, самый важный урок, который необходимо усвоить, заключается в том, что "агрессор никогда не остановится", если его не остановить. "Чем больше времени это занимает, тем сложнее становится", - продолжила Каллас. "Мы должны продолжать поддерживать Украину и дальше - за счет большей военной, гуманитарной и финансовой помощи", - добавила она. Это - путь к миру, считает Каллас.

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Россия внесла в черный список 52 граждан Ирландии, включая премьера Михола Мартина, сообщил МИД РФ. Речь идет о представителях руководства и политических деятелях Ирландии. В перечне - заместитель главы кабмина Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О’Фергал, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.

В московских аэропортах введен максимальный уровень безопасности

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В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября введен третий, максимальный уровень безопасности, его вводят из-за прямых угроз аэропортам. В Ространснадзоре "Интерфаксу" подтвердили информацию об этом, которую первой сообщила газета "Известия".

По словам представителя Ространснадзора, "для пассажиров это ничего не значит": разве что им следует приходить в аэропорты "немножко раньше", за три часа до вылета.

Источник "Известий" утверждает, что в аэропорту Пулково в Петербурге также действует максимальный уровень безопасности - после того как 28 октября мужчина на Opel Astra выехал к стоянке самолета через зону транспортной безопасности, пробив ограждение аэропорта. Этот режим планируется продлить после 24 ноября.

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Киев выступает за совместное с партнерами максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит доступа для украинских специалистов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего. "Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО", - приводит его слова пресс-служба СНБО. Украина также просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям украинских Минобороны и погранслужбы.

В СНБО подчеркнули, что произошедшем виновна только Россия и ее ракетный террор.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Россию полную ответственность за взрыв в польско-украинской границе, при котором погибли два человека. Признав, что у альянса "нет никаких указаний" на то, что ракетный удар был преднамеренной атакой и что, по предварительным данным, причиной инцидента, скорее всего, стала ракета ПВО Украины, выпущенная для защиты от российских крылатых ракет, он добавил: "Но позвольте мне внести ясность. Это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины".

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США ввели санкции против нескольких иранских организаций, связанных с поставками беспилотников для российской армии. В санкционный список включены научно-исследовательский центр Shahed Aviation Industries - разработчик и производитель БПЛА серии Shahed, а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которых ведомство считает ответственными за транспортировку оружия в Россию.

Кроме того, санкции касаются Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, через которых, по сведениям Вашингтона, иранские дроны получала российская ЧВК Вагнера.

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Служба безопасности Украины обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, спрятанных в школах, говорится в сообщении СБУ. Служба указывает, что во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах установлено местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами, среди прочего - сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.

Тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ. Так, в недавно освобожденной Снигиревке Баштанского района сотрудники СБУ за два дня обнаружили, среди прочего, более 200 танковых снарядов, свыше 100 мин, 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки, 13 боевых гранат Ф-1, 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы, более 15 тысяч патронов различного калибра.

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В Херсонской области пропала замглавы оккупационной "администрации" Екатерина Губарева. Об этом написал в Telegram ее муж, бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев: "Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели - здание правительства Херсонской области в Геническе". По его словам, все попытки дозвониться до "главы" пророссийской "администрации" области Владимира Сальдо были безрезультатны.

Дуда: Многое говорит о том, что это была ракета ПВО Украины

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Варшава склонна полагать, что взрыв в Пшеводуве был вызван падением украинской ракеты. "Ничто не говорит о том, что это было умышленное нападение на Польшу, - заявил президент страны Анджей Дуда. - Многое указывает на то, что это была ракета противовоздушной обороны, которая, к сожалению, упала на польскую территорию".

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Лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил Россию в том, что жители его страны испытывают чувство опасности. По его словам, 15 ноября, когда взрыв в Пшеводуве привел к гибели двух человек, стал "самым драматическим днем" с начала войны в Украине. "Это первые жертвы этой войны на польской земле, и поэтому мы все так глубоко переживаем эту трагическую, ненужную смерть наших соотечественников", - заявил лидер либерально-консервативной "Гражданской платформы" Дональд Туск.

Хроника событий 16 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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