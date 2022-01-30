Ирландские рыбаки против РФ: Москва перенесла район учений

Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения Военно-морского флота РФ в исключительной экономической зоне Ирландии, как намеревалась ранее. Из-за резкого протеста официального Дублина и недовольства ирландских рыбаковманевры решили перенести в другой район.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии", говорится в заявлении российского посла в Дублине Юрия Филатова, опубликованном в субботу, 29 января, на странице посольства в Facebook. Решение Шойгу характеризуется в сообщении как "жест доброй воли".

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести зону учений за пределы ирландской исключительной экономической зоны. "На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, попросив его пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Ковни в своем Twitter.

Ирландские рыбаки против российских маневров

Район, где ВМФ России намеревался провести маневры, находится в международных водах, но в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Ирландии. Решение РФ возмутило местных рыбаков, которые пригрозили сорвать учения и ввести траулеры в район проведения маневров. Рыбаки опасались, что стрельбы могут негативно отразиться на рыбных запасах в регионе.

В связи с этим с рыбаками 27 января встретился посол РФ в Дублине Юрий Филатов. Тогда сообщалось, что стороны достигли компромисса по вопросу о проведении ВМФ России учений в Атлантике в исключительной экономической зоне Ирландии.

Правительство Ирландии ранее объявило российские учения нежелательными и призвало морские суда не приближаться к району стрельб. "Российская Федерация уведомила, что учения предусматривают использование артиллерии и запуск ракет", - говорится в сообщении правительства в Дублине.

Экс-министр сельского и морского хозяйства Майкл Крид обвинил Москву в провокации, усмотрев в планах России связь с конфликтом вокруг Украины. Россия впервые проводит военные учения в этом регионе.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств Автор: Александра Елкина

