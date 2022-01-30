 Ирландские рыбаки против РФ: Москва перенесла район учений | Новости политики из Германии | DW | 30.01.2022

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Политика

Ирландские рыбаки против РФ: Москва перенесла район учений

После протестов Дублина и ирландских рыбаков Москва решила перенести морские учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Улов трески

Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения Военно-морского флота РФ в исключительной экономической зоне Ирландии, как намеревалась ранее. Из-за резкого протеста официального Дублина и недовольства ирландских рыбаковманевры решили перенести в другой район.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии", говорится в заявлении российского посла в Дублине Юрия Филатова, опубликованном в субботу, 29 января, на странице посольства в Facebook. Решение Шойгу характеризуется в сообщении как "жест доброй воли".

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести зону учений за пределы ирландской исключительной экономической зоны. "На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, попросив его пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Ковни в своем Twitter.

Ирландские рыбаки против российских маневров

Район, где ВМФ России намеревался провести маневры, находится в международных водах, но в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Ирландии. Решение РФ возмутило местных рыбаков, которые пригрозили сорвать учения и ввести траулеры в район проведения маневров. Рыбаки опасались, что стрельбы могут негативно отразиться на рыбных запасах в регионе.

В связи с этим с рыбаками 27 января встретился посол РФ в Дублине Юрий Филатов. Тогда сообщалось, что стороны достигли компромисса по вопросу о проведении ВМФ России учений в Атлантике в исключительной экономической зоне Ирландии.

Правительство Ирландии ранее объявило российские учения нежелательными и призвало морские суда не приближаться к району стрельб. "Российская Федерация уведомила, что учения предусматривают использование артиллерии и запуск ракет", - говорится в сообщении правительства в Дублине.

Экс-министр сельского и морского хозяйства Майкл Крид обвинил Москву в провокации, усмотрев в планах России связь с конфликтом вокруг Украины. Россия впервые проводит военные учения в этом регионе.

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    Автор: Александра Елкина


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