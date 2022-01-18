Военные учения Беларуси и России: на что решится "Союзная решимость"

В Мозырьском районе Гомельской области местные жители утром 18 января заметили военных РФ, лесные дороги были перекрыты шлагбаумами, а въезд на них возможен по пропускам. Ранее военная техника на железнодорожных платформах была замечена под Минском, в Слуцке и Гомеле. Так началась подготовка к совместным военным учениям Беларуси и России под названием "Союзная решимость". Правитель Беларуси Александр Лукашенко в понедельник заслушал доклад о замысле учений вооруженных сил и анонсировал, что они пройдут в феврале на южных и западных границах страны.

Российские войска в Беларуси

О планируемых совместных учениях Александр Лукашенко говорил еще 29 декабря прошлого года на встрече с Владимиром Путиным. К этому времени Россия уже перебросила к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Официальный Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину. Россия подобные намерения отрицает, требуя "гарантий безопасности", в том числе отказа от приема Украины в НАТО.

На этом фоне Александр Лукашенко, обсуждая замысел будущих учений заявил, что у границ Беларуси якобы идет наращивание военного контингента Украины и сосредоточение "подразделений национальной гвардии из националистов-радикалов, что еще похлеще, чем натовские военнослужащие". Служба безопасности Украины сразу же отреагировала на это заявление, назвав его "манипулятивным и провокативным".

Российские десантники на совместных учениях "Запад-2021" (фото из архива)

Учения пройдут с 10 по 20 февраля, их целью заявлена отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействие терроризму. До этой даты будет проводиться внезапная проверка боеготовности - то есть, передислокация и создание группировок войск. На территории Беларуси будут задействованы пять полигонов и четыре военных аэродрома.

Первый эшелон с автомобильной и тяжелой техникой, по сообщению пресс-службы Минобороны Беларуси, уже прибыл в страну, и в ближайшее время российские военные отправятся в район выполнения задач. В свою очередь, замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе 18 января сообщил, что из России в Беларусь для учений перебазируют два дивизиона систем ПВО С-400, один дивизион комплексов "Панцирь-С" и двенадцать самолетов Су-35.

Учения или война?

На прямой вопрос, будет ли война, белорусский военный аналитик Егор Лебедок ответил, что для ее начала собранных на белорусской территории сил недостаточно, однако их хватает, если брать всю группировку российских войск вокруг Украины. Поэтому, по его мнению, какой-то вооруженный конфликт, скорее всего, будет, но не ясно когда.

"Все задают вопросы про войну, но проблему надо брать шире", - отмечает Лебедок. Россия, считает он, чувствует, что стратегически отстает от Запада. За последние семь лет стало ясно, что дезорганизовать НАТО не получилось, а сейчас этот военный блок отверг требование Путина возвратиться к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению границ альянса за счет стран бывшего соцлагеря. Поэтому и возникла, по выражению аналитика, "логичная мысль, а не атаковать ли, пока ты еще силен".

А в Беларуси идет эскалация конфликта и подготовка к нему населения. В понедельник замначальника Генштаба Беларуси, начальник главного оперативного управления Павел Муравейко заявил, что на западной границе польские военные выполняют провокационные задачи - "желая продемонстрировать свою нужность Европе, Польша перемещает туда как можно больше военных".

Такая риторика, продолжает Лебедок, только усиливает атмосферу тревожности, а в реальности Беларуси как военно-политического фактора нет - Россия отрабатывает здесь свои планы, используя оперативный простор. Белорусскому государству это не нужно, но Александр Лукашенко в итоге может рассчитывать на снижение давления со стороны России - так он рассчитается с Владимиром Путиным за поддержку.

Сил на войну нет, на гибридный конфликт есть

Белорусский военный обозреватель Александр Алесин, в свою очередь, отмечает, что по канонам военного искусства преимущество наступающего должно быть в пропорции 3:1 или 4:1. И если у границ с украинской стороны сосредоточены 120 тысяч военнослужащих, то России нужно 500 тысяч солдат, а это больше, чем сухопутная армия РФ. Характер прибывшей в Беларусь техники вроде систем С-400 или комплексов "Панцирь-С" указывает все же на отработку оборонительных боев.

Александр Алесин

Россия, по словам эксперта, понимает реакцию Запада на свои действия, поэтому ее задачей является нарочно изматывать своих оппонентов. Удар если и будет, то будет носить гибридный характер - и совсем не там, где армия РФ показывает военную активность.

Война маловероятна, считает Алесин, но какой-то конфликт будет, чтобы и дальше присутствием войск измождать Украину экономически до тех пор, пока внутри нее не наступит раскол элит - а судя по последним новостям, противостояние уже наблюдается. Интерес России в том, чтобы внутри Украины сами нашлись силы, настроенные против вступления страны в НАТО.

Профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань отмечает, что в Украине сильно озабочены тем, что Беларусь потенциально может стать плацдармом для агрессии. Российские войска участвуют в маневрах, а это значит, что со стороны протяженной белорусско-украинской границы может последовать атака. И армия, конечно, готовится к такому варианту.

Опасения полномасштабной войны есть, продолжает Гарань, ведь логику Путина трудно понять, но это было бы не рациональным решением, так как все выльется в серьезный международный кризис. Больше вероятность локальной военной операции - например, Россия может захватить порт на Азовском море или Северо-Крымский канал. Но нужно понимать, что у российской армии будут потери, добавляет Алексей Гарань: "И мы, как демократы, не хотим жертв и ценим жизни солдат, а РФ - нет".

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