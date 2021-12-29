Как экс-президент Порошенко в Киев возвращался

Петр Порошенко в понедельник, 17 января, вернулся в Украину после месячного пребывания за границей, чтобы предстать перед Печерским районным судом Киева, который должен был избрать ему меру пресечения по громкому делу о государственной измене и содействии терроризму. Впрочем, в понедельник он так и не дождался решения суда - его обещают объявить только в среду, 19 января. Корреспондент DW встречал Порошенко в аэропорту и провел этот день в суде вместе с экс-президентом.

Подозрение в адрес Порошенко

В последний раз детективы Государственного бюро расследований (ГБР) видели Порошенко ровно месяц назад, когда 17 декабря пытались вручить ему повестку к следователю, который, в свою очередь, собирался объявить пятому президенту Украины о подозрении в госизмене и содействии террористической организации. В тот же день лидер "Европейской солидарности" ("ЕС") улетел за границу, где, по его словам, месяц встречался с европейскими политиками, заручаясь поддержкой на случай российской агрессии.

За прошедший месяц следователи успели обнародовать текст подозрения, передать в Печерский суд ходатайство об аресте подозреваемого, заручиться решением о его принудительном приводе и арестовать активы. 14 января бывший президент был даже внесен в базу розыска МВД, но в день возвращения его оттуда убрали.

Сторонники Порошенко перед зданием аэропорта, 17 января 2022 года

"Бывший президент возвращается? Неужели Янукович?", - переспрашивают таксисты в пробках на подъезде к аэропорту утром в понедельник, 17 января. С 8 утра парковку и прилегающую к аэропорту территорию заполняют сторонники "Европейской солидарности" и ряда других общественно-политических сил, порой довольно непримиримых противников, как, например, партии "Голос". По подсчетам заместителя председателя патрульной полиции Алексея Белошицкого, их здесь не менее трех тысяч.

"Порох есть, дадим огня"

Все они видят в уголовном деле против Петра Порошенко признаки преследования демократической оппозиции со стороны Офиса президента Владимира Зеленского. Со сцены лидера "ЕС" называют не иначе как "пятым и седьмым президентом Украины". "Порох есть, дадим огня", "Вернем Украине достоинство", "За нами правда, за нами победа" - говорят плакаты митингующих.

Петр Порошенко возвращается в Киев из Варшавы рейсом лоукост-авиакомпании WizzAir в сопровождении депутатов от "ЕС" и нескольких журналистов. Едва войдя в зал прилетов, экс-президент начинает жаловаться: на паспортном контроле пограничники и правоохранители задержали его на 20 минут, "устанавливая личность". "Не могли что ли по паспорту и в лицо узнать меня, пятого президента?", - возмущается он, выходя к митингующим.

В эмоциональной речи к сторонникам он связывает уголовное дело против себя с кознями олигарха Игоря Коломойского - тот, по словам Порошенко, до сих пор имеет влияние на Владимира Зеленского и мстит экс-президенту за национализацию "ПриватБанка". После окончания выступления лидер "ЕС" отправляется в Печерский райсуд, вслед за ним - автоколонны сторонников и правоохранителей.

По прилете Порошенко выступил с речью перед своими сторонниками

Перед зданием суда в центре столицы тоже с самого утра стоят палатки "ЕС", большой экран, сценой служит крыльцо самого суда. До 11 утра, начала объявленного заседания, в зал суда уже не попасть - его быстро заполняют народные депутаты и корреспонденты нескольких телеканалов, в том числе тех, что до недавнего времени принадлежали самому Порошенко - "Прямого" и "5 канала". Всем остальным приходится толпиться в коридоре, время от времени ссорясь с судебной охраной.

Долгий день Порошенко в суде

Судья Алексей Соколов, которого Порошенко сам назначил на этот пост в 2017 году, появляется в зале с небольшим опозданием. Защитники экс-президента просят время ознакомиться с девятью томами дела, которое принесли в суд прокуроры и следователи ГБР. Потратив на это три отведенных законом часа, они начинают с процессуальных возражений. По их мнению, Петра Порошенко нельзя даже считать подозреваемым, хотя ГБР еще 20 декабря доставила официальный документ в офис лидера "ЕС", а также обнародовала его в СМИ.

"Документов, которые приводит обвинение, недостаточно для сообщения депутату о подозрении. Это должна была сделать генеральная прокурор Ирина Венедиктова, которая в этот день ушла в отпуск. Об этом факте даже не сообщили председателю Верховной рады", - объясняет адвокат Илья Новиков.

Выступление представителей Офиса генерального прокурора после этого значительно менее эмоционально: они монотонно зачитывают ходатайство о применении меры пресечения - заключение под стражу с альтернативой залога в миллиард гривен (более 35 миллионов долларов). В тексте преимущественно повторяется содержание ранее объявленного подозрения, перечислены собранные доказательства: протоколы правительственных совещаний, заседаний Совета нацбезопасности и обороны, угольные соглашения, материалы прослушки Виктора Медведчука. Из-за месяца, проведенного за пределами страны, Порошенко обвиняют в попытках скрыться от следствия, указывая на это как на дополнительный риск пребывания на свободе.

"Порох есть, дадим огня". Лозунги сторонников Петра Порошенко

"Девять томов туалетной бумаги"

Адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков называют действия следователей умышленной дискредитацией их клиента. Пока адвокаты и прокуроры ведут многочасовой спор по процессуальным вопросам сам Петр Порошенко время от времени, как кажется, дремлет в душном зале.

"Девять томов туалетной бумаги", - именно так называет лидер "ЕС" уголовное дело в кратком комментарии журналистам. Впрочем, на фактических подробностях подозрения ни он, ни его адвокаты во время заседания предпочитают не сосредотачиваться.

ГБР и СБУ инкриминируют пятому президенту Украины преступный сговор с руководством РФ, самопровозглашенных "республик" "ДНР" и "ЛНР" и Виктором Медведчуком - тогда уполномоченным переговорщиком, а ныне депутатом и одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который с октября находится под домашним арестом в рамках этого же дела.

Председательствуя на заседании Совета национальной безопасности и обороны 4 ноября 2014 года, тогдашний президент Порошенко, как считает следствие, умышленно заблокировал закупку правительством для украинских тепловых электростанций угля в Южно-Африканской Республике, а затем способствовал заключению соглашений по закупке топлива на шахтах, оказавшихся под контролем пророссийских сепаратистов.

По заключенным в декабре 2014 года многомиллиардным соглашениям государственным шахтам на неподконтрольные Киеву территории было перечислено не менее 205 миллионов гривен. Следствие считает, что они пошли на финансирование самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые в Украине считают террористическими организациями.

Возражения Петра Порошенко в суде

В суде Порошенко заявляет, что никоим образом не влиял на подписание соглашений с государственными шахтами на неподконтрольных Киеву территориях - это было решение второго правительства Арсения Яценюка и министра угольной промышленности Владимира Демчишина, которое он не считал ошибочным. Что касается блокирования поставок угля из ЮАР, то оно было целесообразным, отмечают Порошенко и его защитники. В подтверждение они приводят суду стопку документов по этому соглашению - компания-поставщик, по их утверждению, имела уставный капитал всего в четыре доллара, а качество угля критиковали в докладных записках СБУ и МВД.

Петр Порошенко в суде

Единственная цель этого дела - привязать имя Петра Порошенко к имени Виктора Медведчука, отмечает в суде адвокат Илья Новиков. "В деле якобы есть записи разговоров Медведчука с руководством России. Нам безразличны эти записи, Порошенко на них нет", - говорит защитник экс-президента.

По его информации, ГБР планирует устроить перекрестный допрос лидеров двух оппозиционных фракций, чтобы выяснить подробности предполагаемого сговора. Своему клиенту он публично советует отказаться от такого допроса. "Все, что Порошенко хотел рассказать о закупке угля, он уже рассказал", - добавляет Новиков.

Сам пятый президент в своем финальном выступлении жалуется на смену политического имиджа Украины за последние годы. "Посмотрите на Банковую (улица в Киеве, на которой находится Офис президента. - Ред.), увидите там светлый образ Виктора Януковича… Посмотрите в мое дело - там повсюду написано "ДНР" и "ЛНР"! Или для вас это не Украина?! Или государственная измена - что в 2014 году нужно было поддерживать в Украине пенсионеров и шахтеров?!", - возмущается Порошенко.

Порошенко и его сторонники

Выслушав эту эмоциональную речь, судья Алексей Соколов выходит в совещательную комнату. Вестей оттуда не поступает долгих пять часов. Между тем на митинге перед Печерским судом число сторонников Порошенко то увеличивается до примерно пары тысяч, то уменьшается до нескольких сотен - все возмущаются долгим ожиданием.

В конце концов, около 23 часов секретарь заседания сообщает участникам и уставшей публике: судья будет находиться в совещательной комнате до обеда среды, 19 января. Под недовольные комментарии Порошенко и его сторонники покидают здание Печерского суда. "Наша команда, когда придет к власти, начнет с судебной реформы", - обещает журналистам Порошенко, который за пять лет при власти так и не успел реформировать суды.

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