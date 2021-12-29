Как экс-президент Порошенко в Киев возвращался

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Месяц ждали сторонники и противники Петра Порошенко его возвращения в Украину. Как экс-президент вернулся в Киев и провел целый день в суде - в репортаже DW.
Петр Порошенко в понедельник, 17 января, вернулся в Украину после месячного пребывания за границей, чтобы предстать перед Печерским районным судом Киева, который должен был избрать ему меру пресечения по громкому делу о государственной измене и содействии терроризму. Впрочем, в понедельник он так и не дождался решения суда - его обещают объявить только в среду, 19 января. Корреспондент DW встречал Порошенко в аэропорту и провел этот день в суде вместе с экс-президентом.
В последний раз детективы Государственного бюро расследований (ГБР) видели Порошенко ровно месяц назад, когда 17 декабря пытались вручить ему повестку к следователю, который, в свою очередь, собирался объявить пятому президенту Украины о подозрении в госизмене и содействии террористической организации. В тот же день лидер "Европейской солидарности" ("ЕС") улетел за границу, где, по его словам, месяц встречался с европейскими политиками, заручаясь поддержкой на случай российской агрессии.
За прошедший месяц следователи успели обнародовать текст подозрения, передать в Печерский суд ходатайство об аресте подозреваемого, заручиться решением о его принудительном приводе и арестовать активы. 14 января бывший президент был даже внесен в базу розыска МВД, но в день возвращения его оттуда убрали.
"Бывший президент возвращается? Неужели Янукович?", - переспрашивают таксисты в пробках на подъезде к аэропорту утром в понедельник, 17 января. С 8 утра парковку и прилегающую к аэропорту территорию заполняют сторонники "Европейской солидарности" и ряда других общественно-политических сил, порой довольно непримиримых противников, как, например, партии "Голос". По подсчетам заместителя председателя патрульной полиции Алексея Белошицкого, их здесь не менее трех тысяч.
Все они видят в уголовном деле против Петра Порошенко признаки преследования демократической оппозиции со стороны Офиса президента Владимира Зеленского. Со сцены лидера "ЕС" называют не иначе как "пятым и седьмым президентом Украины". "Порох есть, дадим огня", "Вернем Украине достоинство", "За нами правда, за нами победа" - говорят плакаты митингующих.
Петр Порошенко возвращается в Киев из Варшавы рейсом лоукост-авиакомпании WizzAir в сопровождении депутатов от "ЕС" и нескольких журналистов. Едва войдя в зал прилетов, экс-президент начинает жаловаться: на паспортном контроле пограничники и правоохранители задержали его на 20 минут, "устанавливая личность". "Не могли что ли по паспорту и в лицо узнать меня, пятого президента?", - возмущается он, выходя к митингующим.
В эмоциональной речи к сторонникам он связывает уголовное дело против себя с кознями олигарха Игоря Коломойского - тот, по словам Порошенко, до сих пор имеет влияние на Владимира Зеленского и мстит экс-президенту за национализацию "ПриватБанка". После окончания выступления лидер "ЕС" отправляется в Печерский райсуд, вслед за ним - автоколонны сторонников и правоохранителей.
Перед зданием суда в центре столицы тоже с самого утра стоят палатки "ЕС", большой экран, сценой служит крыльцо самого суда. До 11 утра, начала объявленного заседания, в зал суда уже не попасть - его быстро заполняют народные депутаты и корреспонденты нескольких телеканалов, в том числе тех, что до недавнего времени принадлежали самому Порошенко - "Прямого" и "5 канала". Всем остальным приходится толпиться в коридоре, время от времени ссорясь с судебной охраной.
Судья Алексей Соколов, которого Порошенко сам назначил на этот пост в 2017 году, появляется в зале с небольшим опозданием. Защитники экс-президента просят время ознакомиться с девятью томами дела, которое принесли в суд прокуроры и следователи ГБР. Потратив на это три отведенных законом часа, они начинают с процессуальных возражений. По их мнению, Петра Порошенко нельзя даже считать подозреваемым, хотя ГБР еще 20 декабря доставила официальный документ в офис лидера "ЕС", а также обнародовала его в СМИ.
"Документов, которые приводит обвинение, недостаточно для сообщения депутату о подозрении. Это должна была сделать генеральная прокурор Ирина Венедиктова, которая в этот день ушла в отпуск. Об этом факте даже не сообщили председателю Верховной рады", - объясняет адвокат Илья Новиков.
Выступление представителей Офиса генерального прокурора после этого значительно менее эмоционально: они монотонно зачитывают ходатайство о применении меры пресечения - заключение под стражу с альтернативой залога в миллиард гривен (более 35 миллионов долларов). В тексте преимущественно повторяется содержание ранее объявленного подозрения, перечислены собранные доказательства: протоколы правительственных совещаний, заседаний Совета нацбезопасности и обороны, угольные соглашения, материалы прослушки Виктора Медведчука. Из-за месяца, проведенного за пределами страны, Порошенко обвиняют в попытках скрыться от следствия, указывая на это как на дополнительный риск пребывания на свободе.
Адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков называют действия следователей умышленной дискредитацией их клиента. Пока адвокаты и прокуроры ведут многочасовой спор по процессуальным вопросам сам Петр Порошенко время от времени, как кажется, дремлет в душном зале.
"Девять томов туалетной бумаги", - именно так называет лидер "ЕС" уголовное дело в кратком комментарии журналистам. Впрочем, на фактических подробностях подозрения ни он, ни его адвокаты во время заседания предпочитают не сосредотачиваться.
ГБР и СБУ инкриминируют пятому президенту Украины преступный сговор с руководством РФ, самопровозглашенных "республик" "ДНР" и "ЛНР" и Виктором Медведчуком - тогда уполномоченным переговорщиком, а ныне депутатом и одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который с октября находится под домашним арестом в рамках этого же дела.
Председательствуя на заседании Совета национальной безопасности и обороны 4 ноября 2014 года, тогдашний президент Порошенко, как считает следствие, умышленно заблокировал закупку правительством для украинских тепловых электростанций угля в Южно-Африканской Республике, а затем способствовал заключению соглашений по закупке топлива на шахтах, оказавшихся под контролем пророссийских сепаратистов.
По заключенным в декабре 2014 года многомиллиардным соглашениям государственным шахтам на неподконтрольные Киеву территории было перечислено не менее 205 миллионов гривен. Следствие считает, что они пошли на финансирование самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые в Украине считают террористическими организациями.
В суде Порошенко заявляет, что никоим образом не влиял на подписание соглашений с государственными шахтами на неподконтрольных Киеву территориях - это было решение второго правительства Арсения Яценюка и министра угольной промышленности Владимира Демчишина, которое он не считал ошибочным. Что касается блокирования поставок угля из ЮАР, то оно было целесообразным, отмечают Порошенко и его защитники. В подтверждение они приводят суду стопку документов по этому соглашению - компания-поставщик, по их утверждению, имела уставный капитал всего в четыре доллара, а качество угля критиковали в докладных записках СБУ и МВД.
Единственная цель этого дела - привязать имя Петра Порошенко к имени Виктора Медведчука, отмечает в суде адвокат Илья Новиков. "В деле якобы есть записи разговоров Медведчука с руководством России. Нам безразличны эти записи, Порошенко на них нет", - говорит защитник экс-президента.
По его информации, ГБР планирует устроить перекрестный допрос лидеров двух оппозиционных фракций, чтобы выяснить подробности предполагаемого сговора. Своему клиенту он публично советует отказаться от такого допроса. "Все, что Порошенко хотел рассказать о закупке угля, он уже рассказал", - добавляет Новиков.
Сам пятый президент в своем финальном выступлении жалуется на смену политического имиджа Украины за последние годы. "Посмотрите на Банковую (улица в Киеве, на которой находится Офис президента. - Ред.), увидите там светлый образ Виктора Януковича… Посмотрите в мое дело - там повсюду написано "ДНР" и "ЛНР"! Или для вас это не Украина?! Или государственная измена - что в 2014 году нужно было поддерживать в Украине пенсионеров и шахтеров?!", - возмущается Порошенко.
Выслушав эту эмоциональную речь, судья Алексей Соколов выходит в совещательную комнату. Вестей оттуда не поступает долгих пять часов. Между тем на митинге перед Печерским судом число сторонников Порошенко то увеличивается до примерно пары тысяч, то уменьшается до нескольких сотен - все возмущаются долгим ожиданием.
В конце концов, около 23 часов секретарь заседания сообщает участникам и уставшей публике: судья будет находиться в совещательной комнате до обеда среды, 19 января. Под недовольные комментарии Порошенко и его сторонники покидают здание Печерского суда. "Наша команда, когда придет к власти, начнет с судебной реформы", - обещает журналистам Порошенко, который за пять лет при власти так и не успел реформировать суды.
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