В Эстонии одобрили законы для демонтажа советских памятников

Правительство Эстонии в четверг, 10 ноября, поддержало проект поправок в законодательство, указывающих основания для демонтажа памятников. Теперь его передадут на рассмотрение в парламент. "Поправки создают регламент по удалению из общественных пространств не подходящих для него сооружений, в первую очередь советских военных памятников. До сих пор при демонтаже памятников с запрещенной символикой приходилось действовать на основании общих норм правопорядка и пенитенциарных норм. Теперь соответствующие положения будут закреплены и в нормативных актах сферы строительства", - цитирует новостной интернет-портал delfi.ee пресс-службу эстонского кабинета министров.

Изменения, которые на заседании 10 ноября представила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, ожидаются в Строительном кодексе, а также законах о планировании и о государственном имуществе. Подробно об этой инициативе рассказывала национальная телекомпания ERR .

Расширение полномочий министерства юстиции

Согласно законопроекту, общедоступные здания и культурные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать деятельность оккупационного режима, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления. Сейчас за соблюдением Строительного кодекса следят местные власти, и предлагаемые поправки наделяют министерство юстиции полномочиями для контроля муниципалитетов. Кроме того, проект предусматривает возможность демонтировать сооружения, нарушающие нормы кодекса. В Эстонии появится специальная комиссия для оценки того, соответствует ли конкретный объект законодательным требованиям. "В законопроекте четко сказано, что если объект является достоянием культуры, то он защищен. Если же объект не находится под защитой, но кто-то считает, что его не нужно удалять из публичного пространства, то он может обратиться к специальной комиссии, которая рассмотрит данный вопрос", - пояснила глава Минюста Леа Данилсон-Ярг.

Демонтаж советских памятников в Эстонии

Эстонские власти в начале августа решили "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. В стране их, по оценкам премьер-министра Каи Каллас, от 200 до 400. "Конкретное время и порядок (демонтажа. - Ред.) зависят от готовности и логистики местных властей", - уточнила Каллас.

В городе Нарва близ границы с Россией уже демонтировали шесть советских военных памятников, включая танк Т-34. Его доставили в музей в Виймси .

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