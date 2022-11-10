  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Двое рабочих в оранжевой и светло-зеленой жилетке погружают наклоненный танк с монумента на эвакуатор, стоящий слева. На заднем плане зеленые лиственные деревья, справа крупным планом береза.
Демонтаж танка Т-34 в Нарве, 16 августа 2022 годаФото: Sergei Stepanov/AP/picture alliance
ПолитикаЭстония

В Эстонии одобрили законы для демонтажа советских памятников

Анна Мельникова
49 мин. назад

Ранее правительство Эстонии решило "в кратчайшие сроки" убрать все советские военные памятники. Новый законопроект предоставляет министерству юстиции страны дополнительные полномочия по контролю местных властей.

https://p.dw.com/p/4JJmA

Правительство Эстонии в четверг, 10 ноября, поддержало проект поправок в законодательство, указывающих основания для демонтажа памятников. Теперь его передадут на рассмотрение в парламент. "Поправки создают регламент по удалению из общественных пространств не подходящих для него сооружений, в первую очередь советских военных памятников. До сих пор при демонтаже памятников с запрещенной символикой приходилось действовать на основании общих норм правопорядка и пенитенциарных норм. Теперь соответствующие положения будут закреплены и в нормативных актах сферы строительства", - цитирует новостной интернет-портал delfi.ee пресс-службу эстонского кабинета министров.

Изменения, которые на заседании 10 ноября представила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, ожидаются в Строительном кодексе, а также законах о планировании и о государственном имуществе. Подробно об этой инициативе рассказывала национальная телекомпания ERR.

Расширение полномочий министерства юстиции

Согласно законопроекту, общедоступные здания и культурные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать деятельность оккупационного режима, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления. Сейчас за соблюдением Строительного кодекса следят местные власти, и предлагаемые поправки наделяют министерство юстиции полномочиями для контроля муниципалитетов. Кроме того, проект предусматривает возможность демонтировать сооружения, нарушающие нормы кодекса. В Эстонии появится специальная комиссия для оценки того, соответствует ли конкретный объект законодательным требованиям. "В законопроекте четко сказано, что если объект является достоянием культуры, то он защищен. Если же объект не находится под защитой, но кто-то считает, что его не нужно удалять из публичного пространства, то он может обратиться к специальной комиссии, которая рассмотрит данный вопрос", - пояснила глава Минюста Леа Данилсон-Ярг.

Демонтаж советских памятников в Эстонии

Эстонские власти в начале августа решили "в кратчайшие сроки" убрать из публичного пространства все советские памятники. В стране их, по оценкам премьер-министра Каи Каллас, от 200 до 400. "Конкретное время и порядок (демонтажа. - Ред.) зависят от готовности и логистики местных властей", - уточнила Каллас. 

В городе Нарва близ границы с Россией уже демонтировали шесть советских военных памятников, включая танк Т-34. Его доставили в музей в Виймси.

Смотрите также:

Добровольцы защитят Эстонию?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Из Эстонии выгоняют критиков Кремля? (30.08.2022)

Из Эстонии выгоняют критиков Кремля? (30.08.2022)

Бывшего волонтера штаба Навального могут заставить покинуть Эстонию и вернуться в Россию.
Политика30 августа 2022 г.03:20 мин.
external

Премьер Эстонии о том, почему Украине и Молдове нужно было открыть путь в ЕС (24.06.2022)

Премьер Эстонии о том, почему Украине и Молдове нужно было открыть путь в ЕС (24.06.2022)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала DW, почему Украину и Молдову нужно было включить в ЕС.
Политика24 июня 2022 г.04:20 мин.
На границе Эстонии и России

Глава МИД Эстонии о визах: Граждане РФ несут моральную ответственность

Глава МИД Эстонии о визах: Граждане РФ несут моральную ответственность

Глава МИД Эстонии после неформального саммита ЕС в Праге пояснил в интервью DW позицию своей страны по поводу визовых ограничений для россиян из-за войны РФ против Украины.
Общество2 сентября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на фоне изображения здания Минобороны Соединенных Штатов

Генерал США: И Россия, и Украина потеряли 100 тысяч военных

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: фигуры, похожие на президента РФ Владимира Путина (слева) и главу МИДа РФ Сергея Лаврова стоят напротив друг друга. "Путин" просит "Лаврова", за спиной которого стоит чемодан с наклейкой "Бали": "Привези магнитики".

Как Путину скрасить пропуск саммита G20 на Бали?

Как Путину скрасить пропуск саммита G20 на Бали?

Политика2 ч. назад
Data Background - 3d Illustration

Указ Лукашенко в ООН: что не так с онлайн-слежкой в РБ?

Указ Лукашенко в ООН: что не так с онлайн-слежкой в РБ?

Цифровые технологии4 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв под Херсоном? Убийцу Хангошвили обменяют? DW Шоу

Прорыв под Херсоном? Убийцу Хангошвили обменяют? DW Шоу

Конфликты23 ч. назад61:06 мин.
вебстраница компании NSO Group на экране смартфона

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Политика10 ч. назад
Владивостокский морской торговый порт

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Экономика и бизнес11 ч. назад
Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, 31 октября 2022 года - троллейбус на фоне многоэтоажного дома с темными окнами

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Общество9 ноября 2022 г.
На главную страницу