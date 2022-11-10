Глава МИД Германии призвала дать добро на расширение НАТО

Заключенный Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки меморандум дает отчетливую основу для присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, заявила Анналена Бербок, принимая главу шведского МИДа Тобиаса Билльстрёма.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в четверг, 10 ноября, недвусмысленно призвала Турцию и Венгрию дать добро на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара и Будапешт на июньском саммите Североатлантического альянса в Мадриде обязались содействовать присоединению двух североевропейских стран к блоку. "А теперь именно это следует сделать", - заявила Бербок на встрече со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.

28 государств-членов НАТО уже ратифицировали соглашения о приеме Финляндии и Швеции в альянс. Германия сделала это одной из первых стран, указала глава внешнеполитического ведомства ФРГ. "Для безопасности всех нас" важно, чтобы к концу году все участники НАТО ратифицировали соглашения, добавила Бербок.

Со стороны стран альянса есть меморандум, на "очень четкой основе" которого два государства могут присоединиться к блоку, подчеркнула глава МИД ФРГ. "Нет никакой серой зоны", - указала она.

Позиция Турции по приему Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия в мае отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался дать согласие на присоединение Швеции и Финляндии к блоку. Официальная Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма выдачи предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

В конце июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии подписали совместный меморандум из 10 пунктов. Он предполагает, что стороны сформируют совместный механизм для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом. После этого альянс запустил процедуру приема двух стран.

Позднее Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении данных обещаний. После встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в Анкаре 8 ноября турецкий президент заявил, что Анкара по-прежнему не готова дать согласие на вступление двух североевропейских стран в НАТО.

Между тем скандинавское королевство готово посредством изменения конституции ужесточить свое антитеррористическое законодательство, пойдя навстречу Турции в споре об условиях присоединения к НАТО. В конце ноября представители Швеции, Финляндии и Турции проведут новую встречу в Стокгольме.

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