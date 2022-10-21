Вступление в НАТО: Эрдоган ждет премьера Швеции с визитом

Новый премьер Швеции Кристерссон запросил турецкого президента Эрдогана о встрече в Турции. Переговоры направлены на преодоление возражений Анкары против заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял запрос нового премьер-министра Швеции, главы правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона о посещении Турции для переговоров, направленных на преодоление возражений Анкары против заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО. Об этом в пятницу, 21 октября, передал турецкий общенациональный новостной телеканал NTV.

"Новый премьер-министр Швеции попросил о встрече. Я сказал нашим друзьям: "Назначьте встречу"... Мы обсудим с ним эти вопросы в нашей стране", - заявил Эрдоган, возвращающийся после поездки в Азербайджан, на борту самолета.

Кристерссон готов отправиться в Анкару

Ульф Кристерссон сообщил 20 октября, что готов отправиться в Анкару. По словам премьера, его цель - показать турецкому лидеру, что Швеция и Финляндия "действительно делают то, что обещали", выполняя соглашение с Анкарой.

Эрдоган в свою очередь отметил, что позиция Анкары остается неизменной, и призвал Швецию и Финляндию выдать "этих террористов" по запросу турецких властей. "Если они не будут отправлены возвращены к нам, на парламентской стадии ничего не получится", - пригрозил турецкий лидер. Речь идет о членах запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Процедура приема в НАТО

Швеция и Финляндия в мае отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. Альянс запустил процедуру приема двух стран в НАТО в конце июня после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял возражения против присоединения Швеции и Финляндии к блоку.

Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма выдачи предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Позднее Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении данных обещаний.

На начало августа 23 из 30 государств - членов НАТО, в том числе Германия, согласились на прием Финляндии и Швеции. Документы об их вступлении должны быть ратифицированы всеми участниками альянса. Только после этого обе североевропейские страны будут защищены статьей 5 Устава НАТО, закрепляющей принцип коллективной обороны.

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