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Будущий глава правительства Швеции Ульф Кристерссон
Будущий глава правительства Швеции Ульф КристерссонФото: TT NEWS AGENCY via REUTERS
ПолитикаШвеция

В Швеции сформируют правительство при поддержке ультраправых

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

"Шведские демократы", занявшие второе место на выборах в Швеции, не войдут в состав нового правительства. При этом ультраправые будут сотрудничать с правящей коалицией в парламенте.

https://www.dw.com/ru/v-svecii-sformiruut-pravitelstvo-pri-podderzke-ultrapravyh/a-63440623

В Швеции три партии из консервативного лагеря договорились о формировании нового правительства, которое впервые будет пользоваться поддержкой ультраправых. Умеренные, христианские демократы и либералы сформируют коалиционное правительство и будут сотрудничать в парламенте с ультраправыми "Шведскими демократами", сообщил глава правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон в пятницу, 14 октября. Он будет избран премьер-министром Швеции уже 17 октября.

На парламентских выборах в Швеции в сентябре правый блок получил незначительное большинство и в результате заменит правивший до сих пор левый блок во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон. Крупными победителями на выборах стали ультраправые "Шведские демократы", получившие 20 процентов голосов и впервые в истории Швеции ставшие второй по важности политической силой страны.

Сотрудничество с ультраправыми в парламенте

В то же время другие правые партии критически отнеслись к возможности формирования коалиционного правительства с участием ультраправых во главе с Джимми Акессоном. Либералы еще в самом начале переговоров пригрозили лишить Кристерссона поддержки, если тот включит ультраправых в состав нового правительства. "Шведские демократы" в итоге согласились поддерживать будущую правящую коалицию в парламенте.

Новые партнеры по коалиции, в числе прочего, уже договорились построить в Швеции новые атомные электростанции, сообщила на пресс-конференции в Стокгольме лидер социал-демократов Эбба Буш.

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