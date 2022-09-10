Выборы в Швеции: преступность волнует шведов больше НАТО

Эксперты полагают, что правопопулистские партии добьются на грядущих выборах в парламент Швеции высоких результатов. С чем это связано, и какие темы беспокоят шведских избирателей - у DW.

На парламентских выборах в Швеции, которые пройдут 11 сентября, некогда маргинальная крайне правая популистская партия "Шведские демократы" может добиться значительных успехов, предрекают аналитики. А если она получит поддержку оппозиционных партий правого крыла, не исключено, что правящие сейчас социал-демократы будут отстранены от власти.

"Я очень обеспокоена ростом популярности ультраправых партий на этих выборах, - говорит DW 35-летняя Натали Йоханссон, IT-консультант из Стокгольма. - Если бы вы спросили полгода назад, что меня больше всего волнует на предстоящих выборах, я бы ответила: то, как правительство планирует решать проблему изменения климата. Но в данный момент многих из нас беспокоит, в первую очередь, сила ультраправых".

Рост популярности правых популистов в Швеции

Растущая популярность враждебно настроенной по отношению к мигрантам правонационалистической партии "Шведские демократы" всколыхнула предвыборные настроения в стране. "Шведские демократы" - партия с расистскими и правоэкстремистскими корнями, 12 лет назад она впервые вошла в парламент.

Политический эксперт Джейкоб Фанк Киркегор Фото: PIIE

Согласно опросам общественного мнения, эта партия пользуется поддержкой около 20% избирателей, значительно отставая от социал-демократов. Однако на выборах нынешнего года традиционные правые партии - консервативная, либеральная и христианско-демократическая - впервые заявили, что будут готовы управлять страной при поддержке ультраправых.

Между тем Джейкоб Фанк Киркегор, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, отметил в интервью DW, что, хотя избиратели и обеспокоены недавними опросами общественного мнения, согласно которым крайне правые "Шведские демократы", скорее всего, станут второй по представительству партией в парламенте, это - не главная причина для беспокойства. "Реальный риск заключается в том, что если ни левые, ни правые партии не получат большинства, то Швеция может столкнуться с длительным периодом существования без правительства, могут быть лаже объявлены новые выборы", - подчеркивает эксперт.

Главные заботы шведов - миграция и преступность

Выборы этого года приходятся на критический для Швеции момент. Сейчас эта скандинавская страна пытается разобраться с проблемой ухудшения отношений с Россией и, как и вся Европа, найти выход из энергетического и инфляционного кризиса.

Многие молодые шведы критически относятся к перспективе вступления страны в НАТО Фото: Anders Wiklund/TT/picture alliance

Эти обстоятельства будут учитывать избиратели, отправляясь в выходные на участки для голосования, уверен Киркегор. "Растущая инфляция и возможная необходимость тратить миллиарды на спасение местных коммунальных компаний - это то, о чем будут думать избиратели, - объясняет он. - Кроме того, многих людей беспокоит уровень преступности в Швеции. За последние годы страна поднялась в списке самых криминогенных государств Европы, а война криминальных банд распространилась из особо неблагополучных кварталов на широкий спектр городских районов Швеции".

Как пишет Reuters, в преддверии выборов Институт общества, мнений и СМИ Гётеборгского университета опубликовал отчет, в котором говорится, что с начала проведения опроса 41% шведских избирателей заявили, что считают преступность самой серьезной проблемой страны.

Однако одна избирательница из Швеции, попросившая сохранить ее анонимность, рассказала DW, что, хотя рост преступности в стране и вызывает у нее беспокойство, еще больше ее волнует то, каким образом некоторые политические партии связывают рост преступности с ростом числа мигрантов. "Я считаю, это следует связывать с неудачами в процессе интеграции (мигрантов. - Ред.) и отсутствием хорошей политики и принятия необходимых мер", - указала она.

Ужесточение иммиграционной политики

Швеция долго время была одной из самых открытых для иммиграции стран в Европе. Но, по мнению Киркегора, после выборов нынешнего года скандинавское королевство может перейти к гораздо более строгой политике в этой сфере, зеркально повторив ограничения, действующие в соседней Дании и других странах ЕС. "Тема иммиграции была основным фактором для политического продвижения ультраправых "Шведских демократов", - констатирует Киркегор.

На предвыборном митинге в середине августа лидер этой партии Йимми Окессон заявил: "Огромное количество шведов безмерно устали от иммиграции, от преступности, от цен на электричество". Ранее, в апреле, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также признала на пресс-конференции, что неспособность интегрировать мигрантов за последние двадцать лет повлияла на рост бандитизма и преступности в стране: "Интеграция была слишком слабой в то время, когда у нас шла иммиграция. Общество было слишком слабым, ресурсы для полиции и социальных служб были слишком слабыми".

Йонна Маннберг, глава волонтерской организации Refugees Welcome Stockholm, оказывающей помощь перебравшимся в Швецию лицам, обеспокоена тем, что шведские политики прибегают к подобной риторике. "Мы видели, как на этих выборах избранные должностные лица и политические партии использовали популистские формулировки, чтобы нарисовать картину системного провала, который, по их словам, во многом связан с приемом большого количества беженцев. Это далеко от истины", - заверила она DW.

"Что мы считаем одной из самых серьезных угроз нашей демократии - так это законы, которые нарушают права человека у людей, ищущих убежище в Швеции", - добавила Маннберг. В 2015 году, на пике кризиса, связанного с притоком беженцев в Европу, Швеция приняла 163 000 человек. Однако, по словам Маннберг, на протяжении последних нескольких лет соискатели убежища подвергались в обществе притеснениям, некоторые из них из-за строгой миграционной политики Стокгольма начали переезжать в другие страны. Правозащитница предполагает, что права мигрантов в королевстве и дальше будут нарушаться, вне зависимости от результатов выборов.

Волнует ли шведских избирателей вступление в НАТО?

Ранее в этом году Швеция решила отказаться от 200-летнего военного нейтралитета и подала заявку на вступление в НАТО. Этот шаг вызвал беспокойство у некоторых молодых людей. Однако Киркегор уверен, что это не повлияет на предстоящие выборы: "Страна четко выражает приверженность поддержке Украины, а вступление в НАТО поддержали все центристские партии и подавляющее большинство шведов".

Алис Ба Кунке Фото: Dwi Anoraganingrum//Geisler-Fotopress/picture alliance

Член Европейского парламента от шведской партии "зеленых" Алис Ба Кунке в беседе с DW выразила аналогичное мнение: "Последние пару недель я провела, занимаясь предвыборной кампанией по всей стране, и увидела, что большинство избирателей переварили тот факт, что Швеция подает заявку на членство в НАТО. Так что я не думаю, что этот аспект повлияет на выборы".

Ба Кунке обнаружила, что большинство ее сограждан обеспокоены изменением климата, преступностью и тем, как строгая миграционная политика может спровоцировать в стране расизм. "Это темы, касающиеся и остальных государств ЕС и стран по всему миру", - добавляет она. "Сейчас на кону стоит вопрос о том, как Швеции выбрать правильную политическую партию для формирования правительства, которое будет решать эти проблемы, а также поможет в этом остальному миру, - подчеркивает Ба Кунке. - Это важно для будущего молодых людей во всем мире".

Смотрите также: