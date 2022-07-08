Германский бундестаг одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Германский бундестаг подавляющим большинством голосов одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО. На пленарном заседании в пятницу, 8 июля, против предложенного закона о ратификации проголосовали лишь представители Левой партии. В ходе предшествовавших голосованию дебатов депутаты от правящих и оппозиционных партий назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО историческим.

"Мы являемся свидетелями написания европейской истории", - констатировала министр обороны ФРГ Кристиане Ламбрехт (Christine Lambrecht). Напомнив о многолетней традиции нейтралитета двух стран, она отметила, что отказ от столь прочного убеждения возможен лишь в том случае, если происходит нечто поистине значимое. Таким событием стало российское нападение на Украину, указала социал-демократический политик.

По словам Ламбрехт, расширение НАТО посылает ясный сигнал президенту России Владимиру Путины. "Мы усиливаем как раз ту архитектуру безопасности, тот миропорядок, который Путин желает разрушить. Запад, который он столь сильно презирает, становится сильнее, а не слабее", - подчеркнула она.

Спорная позиция Турции

Депутаты от оппозиционного блока ХДС/ХСС и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) также высказались в поддержку приема Швеции и Финляндии в НАТО, хотя во фракции АдГ некоторые голосовали против или воздержались. Единственной фракцией, выступившей сплоченно "против", была фракция Левой партии. Она обосновала свою позицию тем, что Швеции и Финляндии пришлось идти на уступки члену НАТО Турции, обещав ей в числе прочего запретить некоторые курдские группировки.

Цена, которую НАТО приходится платить Турции слишком высока, заявил эксперт Левой партии по внешней политике Грегор Гизи (Gregor Gysi). По его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "после такого успеха станет лишь наглее". В то же время левые отметили, что в принципе они понимают стремление Швеции и Финляндии укрепить свою безопасность путем вступления в НАТО.

После голосования в бундестаге президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подпишет свидетельство о ратификации и передаст его НАТО. Германия находится в числе первых стран, одобривших присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Для того, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, требуется, чтобы их поддержали все нынешние члены альянса, в том числе Турция.

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