 Комментарий: Надо не дать Турции подорвать единство НАТО | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 18.05.2022

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Мнения

Комментарий: Надо не дать Турции подорвать единство НАТО

Анкара зарекомендовала себя ненадежным партнером. Но, чтобы поддержать демократическую Украину, НАТО не может не договориться с диктатором в своих рядах, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО, июнь 2021 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО, июнь 2021 года

НАТО является объединением демократических государств, основанным на общих ценностях. Так позиционирует себя альянс, но это лишь частично соответствует действительности. Ведь в его рядах есть государство, в котором оппозиция подавляется так же, как и в России. Это - Турция. С точки зрения политики безопасности Анкара также долгое время была ненадежным партнером.

Это видно по таким далеко идущим военным решениям, как приобретение российских комплексов противовоздушной обороны, а также по длинному списку бесцеремонных выходок по отношению к партнерам по альянсу. Направленных и против Германии, в том числе. Например, пять лет назад Турция запретила депутатам бундестага посетить солдат бундесвера на базе НАТО в Инджирлике.

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер,

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер,

Учитывая эту историю, удивительно, что НАТО было застигнуто врасплох угрозой Турции заблокировать принятие Швеции и Финляндии в альянс. Для российского режима это маленький праздник, для Запада - конфуз, который может обернуться чем-то гораздо худшим, если спор не будет разрешен.

Для этого, наверное, потребуются какие-то морально сомнительные предложения для Турции. Это выходит за привычные рамки, но если альянс будет парализован или пойдет на разрыв с Турцией, то цена будет еще выше. И то, и другое было бы жирным кушем для Москвы. Чтобы поддержать демократическую Украину, НАТО не может не договориться с диктатором в своих рядах.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель FAZ  

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты  Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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