Сдвиг Италии вправо - опасность для всего Евросоюза

Правые в Италии ликуют после победы на парламентских выборах партии Джорджи Мелони, которая возглавит правительство. Это будет иметь последствия для всего ЕС, считает Александра фон Намен.

Джорджа Мелони, 26 сентября 2022 года Фото: Andreas Solaro/AFP/Getty Images

"Мы ликуем вместе с Италией" - это один из комментариев из Германии, опубликованный в Twitter после выборов в итальянский парламент. А один французский депутат Европарламента написал о том, что итальянцы всему Евросоюзу преподали урок смирения. Правые политики по всей Европы радуются вместе с Джорджей Мелони. Глава ультраправой партии "Братья Италии" вместе со своими партнерами по правой коалиции побеждает на досрочных парламентских выборах и сможет возглавить итальянское правительство.

Для Италии - одной и ключевых стран ЕС - это веха. Еще никогда со времен Второй мировой войны итальянский парламент не оказывался столь правым, как нынешний. "Братья Италии" под руководством Джорджи Мелони, которые изначально возникли из неофашистской среды, являются по итогам голосования с заметным отрывом самой сильной партией. Вместе с ультраправой "Лигой" Маттео Сальвини и правоцентристской "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони они набирают абсолютное большинство голосов в парламенте.

Сдвиг вправо вызван не только внутренними причинами

Сдвиг вправо в Италии, конечно же, прежде всего связан с политической ситуацией в стране. Многие итальянцы недовольны и возмущены их политическим классом. Треть избирателей дистанцировались от участия в голосовании. За последние четыре года у власти в Италии находились три правительства. Ни в одном из них не было партии Джорджи Мелони. Из этого она только извлекла для себя выгоду.

Александра фон Намен

Энергетический кризис, инфляция, ощущаемая потеря контроля в ситуации с притоком нелегальных мигрантов, страх перед будущим - все эти вопросы умело подняла и канализировала в ходе своей избирательной кампании харизматичный правый политик Мелони. Она пообещала людям позаботиться о них. Именно это и хотели слышать многие итальянцы и итальянки.

Они давно отказали элитам из Рима, воспринимая национальную касту политиков лишь как клуб для самообогащения. Но они также и ЕС делают ответственным за такое плохое положение дел в их стране. Многие в Италии считают Евросоюз слишком непрозрачным, заносчивым, прежде всего в интересах крупного капитала обязанным идти на формальные компромиссы, слишком далеким от реальных проблем граждан в каждом отдельном государстве-участнике.

Именно на это сделала ставку в своей риторике Мелони. Она обзывала ЕС неспособным бюрократическим монстром, говорила о том, что нужно закончить "с политическим свистом в Брюсселе" и, наконец, напористо представлять в ЕС интересы Италии. По ее мнению, не может быть так, чтобы европейское право стояло выше национального. Правда, с некоторых пор Мелони больше не требует, чтобы Италия вышла из ЕС или из еврозоны. Но с ее фундаментальной критикой лидер "Братьев Италии" станет для ЕС такой же проблемой, как венгерский премьер Виктор Орбан, который то и дело вступает в клинч с европейскими институтами и постоянно бросает вызов ЕС.

Мелони может стать новой проблемой ЕС

Это может стать проблемой в том, что касается единства Запада и ЕС в отношении Кремля. Сейчас только Орбан среди всех других глав государств и правительств стран-членов ЕС требует снять с России санкции. Италия может стать следующей. Ведь даже когда Джорджа Мелони говорит, что поддерживает санкции и солидарна с Украиной, ее будущие партнеры по правительственной коалиции в этом вопросе - ненадежные люди.

Сильвио Берлускони, друг Путина, недавно утверждал в интервью одному телеканалу, что российского президента заставили начать войну. А Маттео Сальвини критиковал европейские санкции, которые "заставили нас встать на колени". И, конечно, возникает вопрос о том, насколько сплоченно и решительно будет ЕС далее выступать в отношении России. Если суровая и холодная зима обострит энергетический кризис, то это также усилит позиции популистов в странах ЕС. В Швеции две недели назад по результатам выборов в парламент второй политической силой стали правонационалистические "Шведские демократы". Теперь победа Мелони в Италии далее укрепила лагерь евроскептиков.

Италии нужен ЕС, который ей помогает. 220 млрд евро должна получить страна из фонда помощи Евросоюза в восстановлении после пандемии. Это деньги, которые срочно нужны для стабилизации экономики. И победа правых популистов на выборах в этом ничего не меняет. Но пример Венгрии показывает, как сильно вредит ЕС незащищенность от врагов внутри него самого. А победа Мелони показывает, что ЕС наконец должен проявить больше мужества, если речь идет о решении проблем, которые беспокоят его жителей.

Автор: Александра фон Намен, обозреватель DW

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