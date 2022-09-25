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Парламентские выборы в Италии
Парламентские выборы в Италии Фото: LaPresse/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

На выборах в парламент Италии лидируют правые партии

Анна Неверова
29 мин. назад

По предварительным данным, правонационалистическая коалиция набрала 43,3% голосов. Премьер-министром Италии впервые может стать женщина.

https://www.dw.com/ru/na-vyborah-v-parlament-italii-lidiruut-pravye-partii/a-63234355

В воскресенье, 25 сентября, в Италии завершились досрочные выборы в парламент. Избирательные участки закрылись в стране в 23.00. Выборы проходили в Палату депутатов и Сенат. Как отмечает агентство AFP, они могут стать историческими. Избирателям предстояло определить, появится ли в стране впервые со времен Второй мировой войны правительство правых националистических сил.

Правонационалистическая коалиция получает 43,3% голосов

Согласно предварительным данным, которые приводит государственная телекомпания Rai, правые силы собрали 43,3% голосов - в соответствии с итальянским избирательным законодательством, при смешанных выборах это позволяет получить абсолютное большинство в парламенте. Первые данные по результатам голосования показывают, что лидирует партия "Братья Италии", набравшая 24,6%. Ее лидер - 45-летняя Джорджа Мелони - может возглавить коалиционное правительство.

Ожидается, что в него также войдут партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, получившие, по предварительным данным, 8,5 и 8% голосов соответственно. 

Левая "Демократическая партия" Энрико Летты, по предварительным данным, собрала 19,4%, популистское движение "Пять звезд" - 16,5%.

Явка по сравнению с предыдущими всеобщими выборами в Италии существенно снизилась. По данным итальянского министерства внутренних дел, по состоянию на вечер 25 сентября она составила 50 процентов.

Мелони может стать первой женщиной-премьером в Италии

Если по итогам выборов партия "Братья Италии" одержит победу, ее лидер Джорджа Мелони станет первой женщиной на посту премьера в истории Италии. Мелони называет себя сторонницей НАТО и поддерживает санкции Евросоюза против России из-за вторжения в Украину. "Братья Италии" придерживается правоконсервативных националистических взглядов. Одна из ее партий-предшественниц была неофашисткой. Ультраправая партия "Лига" (ранее "Лига Севера") и правоцентристская "Вперед, Италия"  известны тесными связями с Кремлем

Официальные итоги парламентских выборов в Италии будут объявлены в понедельник, 26 сентября.

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Парламентские выборы в Италии

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