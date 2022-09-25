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Избирательные бюллетени на выборах в Италии
Избирательные бюллетени на выборах в ИталииФото: Ettore Ferrarie/picture alliance
ПолитикаИталия

В Италии начались досрочные выборы в парламент

Даниил Сотников
4 мин. назад

Результаты предвыборных опросов показывают лидерство правых партий, фаворитом в борьбе за пост премьера считается лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони.

https://www.dw.com/ru/v-italii-nacalis-dosrocnye-vybory-v-parlament/a-63230868

В Италии в воскресенье, 25 сентября, начались внеочередные выборы в парламент страны. Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени (8.00 мск), подсчет голосов начнется после их закрытия в 23.00. В это же время будут опубликованые результаты первых экзитполов.

Выборы пройдут в обе палаты парламента - Палату депутатов и Сенат. По данным опросов, фаворитом считается правоцентристская коалиция. В случае ее победы в Италии будет сформировано первое после окончания Второй мировой войны правительство правых сил.

Наибольшей поддержкой (25 процентов) пользуется правая партия "Братья Италии", которую возглавляет Джорджа Мелони. В коалицию также входят "Лига Севера" Маттео Сальвини, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и небольшой альянс партий "Мы - умеренные".

На втором месте по популярности среди партий, как показали опросы, находится левая "Демократическая партия" (21,2 процента) Энрико Летты. Как отмечает агентство AP, демократы находятся в невыгодном положении, поскольку в отличие от правых сил им не удалось создать единый союз.

За популистское движение "Пять звезд" готовы отдать голоса, согласно опросам, около 13 процентов избирателей. Между тем немногим более 40 процентов избирателей, опрошенных в преддверии выборов, пока не определились с выбором.  

Джорджа Мелони - фаворит на пост премьер-министра

На пост премьер-министра страны в случае победы правой коалиции будет претендовать лидер той партии, которая наберет больше всего голосов. Фаворитом называют Джорджу Мелони. В случае избрания она станет первой женщиной на этом посту в истории Италии.

Прошлое правительство вместе с экс-премьером Италии Марио Драги ушло в отставку в июле - на фоне правительственного кризиса. Свое решение Драги объяснил расколом в правящей коалиции. Парламент Италии был распущен.

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