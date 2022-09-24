"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

На выборах в парламент Италии ожидается победа правых партий, две из которых известны связями с Россией. Будут ли они добиваться отмены санкций против Москвы или тормозить поставки оружия Киеву?

Италию ждет политическое землетрясение. На досрочных парламентских выборах 25 сентября фаворитом считается партия "Братья Италии", которую СМИ называют ультраправой, а некоторые - даже постфашистской. Опросы предрекают ей более 25 процентов голосов избирателей.

Ее лидер - 45-летняя Джорджа Мелони - может возглавить коалиционное правительство из трех правых партий. Обстоятельства их возможного прихода к власти, близость некоторых деятелей с Россией и потенциальные негативные последствия для Евросоюза вызвали резонанс во время избирательной кампании.

Мелони поддержала санкции против РФ

"Братья Италии" - относительно новая партия, основанная в 2012 году. Одна из ее партий-предшественниц была неофашисткой. "Братья Италии" придерживается правоконсервативных националистических взглядов, о ее связях с Россией информации нет, но известно о контактах с Республиканской партией США. Джорджа Мелони называет себя сторонницей НАТО и поддерживает санкции Евросоюза против России из-за вторжения в Украину.

Плакаты возможных партнеров по правительству: "Лиги", "Братьев Италии" и "Вперед, Италия" Фото: Andrea Roncini/Pacific Press Agency/IMAGO

У вероятных партнеров Мелони - ультраправой партии "Лига" (ранее "Лига Севера") и правоцентристской "Вперед, Италия" бывшего премьера Сильвио Берлускони - давние отношения с Москвой. На выборах они могут получить до 12 и 8 процентов соответственно. Ожидаемый суммарный результат трех правых партий - около 45 процентов. На этом фоне, когда в июле в Италии распалась правящая коалиция во главе с премьером Марио Драги, европейская пресса гадала, могла ли за этим стоять Россия и есть ли у президента Владимира Путина повод радоваться.

В самой Италии дискуссия вспыхнула с новой силой после того, как Госдеп США в сентябре сообщил, что Москва с 2014 года потратила "минимум 300 миллионов долларов" для оказания влияния на политику и общественность в двух десятках стран Азии, Африки и Европы. Конкретные страны при этом не назывались. В Италии местные партии заявили, что не получали денег из Москвы. Об этом заявил незадолго до выборов и сам уходящий премьер Драги. По его словам, он лично поговорил с главой Госдепа Этнони Блинкеном и тот заверил, что Италии нет в списке стран, получавших российские деньги.

Путин на футболке Сальвини

Доказательств нет, согласилась в беседе с DW директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи. "Факт заключается в том, что три партии, действия которых привели к падению правительства Драги, это партии с самыми тесными связями с Кремлем - "Движение пяти звезд", "Лига", и "Вперед, Италия". А Драги, добавила Точчи, "не является другом Кремля и поддержал перспективу членства Украины в ЕС и санкции против России" после ее открытого вторжения в Украину. В июне Драги вместе с лидерами Германии и Франции ездил в Киев.

Маттео Сальвини в Москве, ноябрь 2016 года Фото: Ivan Sekretarev/AP/picture alliance

Успех на выборах в парламент и приход к власти "Лиги" и "Вперед, Италия" может "порадовать Кремль", предполагает Точчи. У обеих партий были контакты с РФ на разных уровнях. "Лига" в 2017 году подписала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", а ее глава Маттео Сальвини не раз восхищался президентом РФ Владимиром Путиным и фотографировался в футболке с его изображением и надписью "Армия России".

У лидера "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони были дружеские отношения с хозяином Кремля. Незадолго до дня голосования 85-летний экс-премьер, который после российского вторжения в Украину дистанцировался от Путина, вызвал резонанс заявлением о том, что, мол, президента РФ "подтолкнули" к войне "население России, партия, его министры".

Доля пророссийских партий в парламенте уменьшится

"Если взглянуть на все эти российские связи с другой стороны, я не очень обеспокоена", - делится Натали Точчи. По ее словам, радость Кремля может быть преждевременной: "В новом парламенте будут намного меньше представлены пророссийские партии". По оценкам Точчи, сейчас у таких партий суммарно около 60 процентов мандатов, а стать может вдвое меньше.

Мелони и Сальвини на одном из митингов, октябрь 2019 года Фото: Tiziana Fabi/AFP/Getty Images

Это связано в первую очередь с потерей популярности "Движением пяти звезд", рейтинг которого обвалился с 33 процентов, полученных на выборах в 2018 году, до, согласно последним опросам, 13 процентов. "Лига" и "Вперед, Италия" тоже потеряли от четырех до семи процентных пунктов. "Италия - парламентская республика, - подчеркивает Точчи. - Другой вопрос - насколько пророссийские партии будут влиять на все правительство, в котором самой сильной партией будут "Братья Италии".

Альдо Феррари, руководитель программы по изучению России, Кавказа и Центральной Азии в Институте международных политических исследований (ISPI) в Милане, считает, что связи Сальвини и Берлускони с Москвой не стоит преувеличивать. И напоминает, что у Италии - десятилетия тесных отношений с Москвой, пророссийские настроения в обществе есть, в том числе - среди итальянских правых. Но их сотрудничество с РФ не наполнено содержанием, а "доказательств финансовой поддержки со стороны России нет", сказал Феррари в интервью DW.

Эксперты: позиция по санкциям не изменится

По его словам, в случае вхождения партий Сальвини и Берлускони в новое правительство во главе с Мелони не стоит ожидать изменения позиции Италии по России и ослабления Римом поддержки Киева. Политолог полагает, что ни у пророссийских партий, ни у Италии как члена ЕС нет политического веса, чтобы поставить под вопрос санкции ЕС против РФ или поставки вооружений Киеву. Феррари напомнил, что Сальвини во время предыдущей избирательной кампании выступал за отмену санкций против Москвы, но, придя во власть, "ничего не сделал в этом направлении".

Сальвини, Мелони и Берлускони, октябрь 2021 года Фото: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Натали Точчи добавляет, что многое будет зависеть от результата голосования. "Если партия Мелони получит около 30 процентов, а "Лига" - около 10, то, я уверена, никто не будет ставить под сомнение санкции и поставки оружия. Если ситуация будет хуже для "Братьев Италии" и лучше для "Лиги" - вопросы возможны", - уточняет Точчи. По ее оценке, глава "Лиги" Сальвини хоть и поддержал санкции, но стал все чаще говорить о том, что, мол, они больше вредят Западу, чем России.

Италия пойдет по пути Венгрии?

Имеет значение и то, как будет развиваться война в Украине, продолжает Натали Точчи. По ее словам, эффективность поставок оружия и санкций все более очевидна, а выступать против них - все сложнее: "Я не вижу, что Италия изменит курс в отношении войны в Украине при новом правительстве". Похожий прогноз дает и Альдо Феррари.

По его мнению, среди избирателей ультраправых есть те, кто симпатизирует "сильным лидерам вроде Путина, но этого недостаточно для другой политики в отношении России". Хотя в итальянском обществе сильны пророссийские настроения, в том числе из-за негативного влияния санкций на экономику, Феррари замечает, что у таких настроений нет политического представительства - "все партии поддерживают Украину".

Другое дело - отношениях внутри ЕС. Осложнения тут не исключены, и это может быть на руку Кремлю, пишет европейская пресса. Станет ли Италия ближе Венгрии премьера Виктора Орбана, который недавно призвал отменить санкции против РФ? Точчи говорит, что "Братья Италии" - сторонники атлантического сотрудничества и евроскептики, но Италия как страна не может позволить себе оказаться в одиночестве в ЕС, как это происходит с Венгрией. Поэтому, прогнозирует она, став премьером, Мелони будет "заинтересована в том, чтобы иметь друзей помимо Орбана".

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