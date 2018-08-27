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Маттео Сальвини

Публикации по теме

Маттео Сальвини - итальянский политик, с 22 октября 2022 года министр транспорта Италии

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Контекст

Джорджа Мелони во время избирательной кампании, 11 сентября 2022 года

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

На выборах в Италии ожидается победа правых партий, две из которых известны связями с РФ. Чего ждать Москве и Киеву?
Политика24 сентября 2022 г.
Бывшего министра внутренних дел Италии, лидера правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности из-за его жесткой политики по отношению к беженцам

Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности

Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности

Экс-глава МВД Италии Маттео Сальвини предстанет перед судом в связи с негуманным обращением с беженцами.
Политика12 февраля 2020 г.
Во время акции в Риме

Десятки тысяч сторонников "Сардин" вышли на протест в Риме

Десятки тысяч сторонников "Сардин" вышли на протест в Риме

Участники нового движения, символом которого стали сардины, выступают против правопопулистов и партии "Лига" Сальвини.
Политика14 декабря 2019 г.
Президент Италии Серджо Маттарелла

Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров

Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров

Политический кризис в Италии приведет к смене партнеров в правительственной коалиции или к новым выборам.
Политика23 августа 2019 г.
Джузеппе Конте

Президент Италии принял отставку премьера Конте

Президент Италии принял отставку премьера Конте

Консультации с представителями различных партий по вопросу о правящем большинстве в парламенте стартуют 21 августа.
Политика20 августа 2019 г.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр внутренних дел Маттео Сальвини (слева)

Джузеппе Конте решил уйти в отставку с поста премьера Италии

Джузеппе Конте решил уйти в отставку с поста премьера Италии

Глава правительства обвинил своего заместителя и главу МВД Сальвини в создании политического кризиса.
Политика20 августа 2019 г.
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Мнения

Петер Штурм

FAZ: Дружба Орбана и Сальвини - проблема для ЕС

Петер Штурм
Комментарий
Политика3 мая 2019 г.
Бернд Ригерт

Завравшееся итальянское правительство

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика27 августа 2018 г.