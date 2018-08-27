You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Маттео Сальвини
Публикации по теме
Маттео Сальвини - итальянский политик, с 22 октября 2022 года министр транспорта Италии
Пропустить раздел Контекст
Контекст
"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?
"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?
На выборах в Италии ожидается победа правых партий, две из которых известны связями с РФ. Чего ждать Москве и Киеву?
Политика
24.09.2022
24 сентября 2022 г.
Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности
Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности
Экс-глава МВД Италии Маттео Сальвини предстанет перед судом в связи с негуманным обращением с беженцами.
Политика
12.02.2020
12 февраля 2020 г.
Десятки тысяч сторонников "Сардин" вышли на протест в Риме
Десятки тысяч сторонников "Сардин" вышли на протест в Риме
Участники нового движения, символом которого стали сардины, выступают против правопопулистов и партии "Лига" Сальвини.
Политика
14.12.2019
14 декабря 2019 г.
Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров
Президент Италии дал партиям пять дней для поиска партнеров
Политический кризис в Италии приведет к смене партнеров в правительственной коалиции или к новым выборам.
Политика
23.08.2019
23 августа 2019 г.
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Консультации с представителями различных партий по вопросу о правящем большинстве в парламенте стартуют 21 августа.
Политика
20.08.2019
20 августа 2019 г.
Джузеппе Конте решил уйти в отставку с поста премьера Италии
Джузеппе Конте решил уйти в отставку с поста премьера Италии
Глава правительства обвинил своего заместителя и главу МВД Сальвини в создании политического кризиса.
Политика
20.08.2019
20 августа 2019 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел Мнения
Мнения
FAZ: Дружба Орбана и Сальвини - проблема для ЕС
Петер Штурм
Комментарий
Политика
03.05.2019
3 мая 2019 г.
Завравшееся итальянское правительство
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
27.08.2018
27 августа 2018 г.
Реклама