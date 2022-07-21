 Президент Италии Маттарелла распустил парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 21.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Президент Италии Маттарелла распустил парламент

Решение распустить парламент вызвано политической ситуацией в республике, заявил Серджио Маттарелла в телеэфире. Досрочные выборы в высший законодательный орган Италии пройдут 25 сентября.

Президент Италии Серджио Маттарелла

Президент Италии Серджио Маттарелла (фото из архива)

Президент Италии Серджио Маттарелла в четверг, 21 июля, распустил парламент страны. К такому решению привела политическая ситуация в республике, заявил глава государства в эфире телевидения. Досрочные выборы должны пройти в течение 70 дней и, по сведениям неназванных собеседников Reuters, состоятся 25 сентября.

Несколькими часами ранее Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Последний вторично подавал прошение об уходе с занимаемой должности, не получив желаемой широкой поддержки в парламенте со стороны партий правящей коалиции.

В середине мая в Италии началась эскалация правительственного кризиса, обусловленного противоречиями между партиями правящей коалиции и кабмином. 14 июля партия "Движение пяти звезд" воздержалась от участия в голосовании о поддержке правительства, ранее она отказалась голосовать за утверждение финансовой помощи гражданам Италии в свете инфляции и растущих цен на энергию. Премьер в ответ заявил, что коалиция национального единства, которая поддерживала его правительство, больше не существует, а потому нет условий для продолжения его работы.

Смотрите также:

  • Собака со своим хозяином в гондоле

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Другая Венеция

    Площадь Святого Марка, Гранд-канал,Дворец дожей, Мост вздохов и Риальто: Венеция напоминает скорее один большой туристический аттракцион, нежели реальный город. Но он есть, спрятанный за фасадами главных достопримечательностей, с жителями, которые ходят за покупками и на работу, пьют кофе в баре за углом и выгуливают своих собак. Насколько это, конечно, возможно в городе на каналах.

  • Женщина с собакой на руках на фоне итальянских масок

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Развлечение для журналиста

    Кристиан Ортнер, автор фотоальбома "Собаки Венеции", к четвероногим друзьям человека имеет, вообще-то, весьма отдаленное отношение. Австрийский журналист живет в Вене и специализируется на экономике и политике. "В этой области все темы очень серьезные", - сказал он в интервью DW. Зимы вот уже не первый год он проводит в Венеции. Со временем он заметил одну любопытную специфику жизни в этом городе.

  • Собака в попонке

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Модные четвероногие

    "Во время прогулок я заметил, что в Венеции очень много собак, больше, чем где бы то ни было. Кроме того, в холодное время года венецианцы выводят их на прогулки одетыми", - рассказывает Кристиан Ортнер. Ему это показалось "столь смешным и необычным", что он решил посвятить этим животным книгу.

  • Собака

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Тысячи фотографий

    Снимки для альбома он поручил сделать фотографу Луизе Пуйу - одна должна была найти в Венеции и сфотографировать 80 необычных и, желательно, смешных собак. В январе 2015 года Луиза провела две недели в итальянском городе и вернулась с дюжиной тысяч снимков. Позировали ей более сотни собак.

  • Боксер-альбинос по кличке Ахилл

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Двойник Черчилля

    В море из фотографий издатель книги сразу же нашел своего фаворита в лице боксера-альбиноса по кличке Ахилл. Австрийскому журналисту он с первого взгляда напомнил легендарного британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Этот пес, смеется Кристиан Ортнер, "наверняка курит гаванские сигары и пьет шотландский виски, когда его никто не видит".

  • Собака приветствует хозяйку

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Нежданная встреча

    Самой Луизе Пуйу, фотографу румынского происхождения из Вены, больше всего нравится снимок, на котором она запечатлела нежданную встречу в одной из кондитерских Венеции. Интерьер напоминает бальный зал, а спонтанное объятие могло бы быть фигурой вальса.

  • Собака на плечах у своего владельца

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Кто ищет, тот найдет

    "Владельцы собак - общительные люди", - рассказывает Луиза. Взять, например, вот эту собаку, которую издатель фотоальбома Кристиан Ортнер помнил по своим прогулкам по Венеции, потому что она охотно восседает на плечах у своего хозяина. В поисках этой веселой парочки фотограф быстро и без проблем выяснила, что они часто бывают в винном баре "Enoteca Rio Martin".

  • Женщина держит на руках маленькую собачку

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Собаки и искусство

    Легендарная американская галеристка, меценат и коллекционер искусства XX века Пегги Гуггенхайм с 1950-х жила в Венеции, в одном из дворцов на Большом канале, и похоронена во дворике ее бывшей резиденции, которая сейчас является музеем. Ее любимые собаки упокоены рядом с ней. Четвероногим питомцам ценителей творчества Пикассо и Поллока вход в музей, однако, воспрещен. Даже таким вот маленьким.

  • Picture from book 'Die Hunde von Venedig' by Ortner and Puiu (Foto: Luiza Puiu)

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Вода собакам не помеха

    Венеция напоминает собой лабиринт, в котором так легко заблудиться туристу. Но местным собакам это не грозит, уверен гондольер Никола Гросси. Его 14-летний пес Сандро может через весь город проплыть на гондоле и все равно без труда найдет дорогу домой по мощеным улицам.

  • Женщина с собакой на поводке на берегу канала

    Собаки Венеции - очаровательные и необычные

    Повседневная элегантность

    "Они такие же, как венецианцы, экстравагантные и элегантные", - говорит о собаках фотограф Луиза Пуйу. Фотоальбом "Собаки Венеции", изданный Кристианом Ортнером, ведет по городу по маршрутам в стороне от туристических достопримечательностей. Но и в этом ракурсе Венеция сохраняет свой романтический образ.

    Автор: Элла Володина, Элизабет Грениэр


Смотреть видео 02:28

Пустые гондолы: в Венеции ждут возвращения туристов, но желательно их должно быть меньше, чем раньше (04.06.2021)

Контекст

"Дракрон" - тандем Драги и Макрона. Новый мотор Евросоюза?

Движущей силой ЕС считался тандем Франции и Германии. Но на фоне войны РФ против Украины Рим пытается играть более значимую роль. Станет ли Франция и Италия новым ведущим политическим дуэтом ЕС?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Охота на осетра, или Что не так с добычей черной икры. Европа в фокусе  

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"  

Реклама

Самые читаемые

Берлин требует возобновления поставок "Газпромом" в полном объеме  

Сколько еще Запад будет поддерживать Киев? Немецкие эксперты - о ходе войны  

Бербок: Расширение "географии" войны - это новая пропаганда Москвы  