На выборах в Швеции лидирует блок правых партий

В случае победы правого блока на выборах в Швеции в правительство королевства могут впервые войти представители правопопулистской партии "Шведские демократы".

На парламентских выборах в Швеции с небольшим отрывом лидирует блок из четырех правых партий, сформировавшийся вокруг лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона. По предварительным результатам голосования, обнародованным поздним вечером в воскресенье, 11 сентября, шведским телеканалом SVT после подсчета почти 80% бюллетеней, участники этой предвыборной коалиции могут совместно получить 175 из 349 мест в парламенте.

Ранее в тот же день сообщалось, что на выборах с минимальным преимуществом лидирует левоцентристский блок, сформировавшийся вокруг премьер-министра Магдалены Андерссон и ее Социал-демократической партии.

Социал-демократическая партия, по данным, обнародованным SVT, набирает 30,5% голосов и получает 108 мест в парламенте. Идущая на втором месте партия "Шведские демократы" Йимми Окессона - 20,7%, это - 74 мандата.

Партия "Шведские демократы"

В случае победы на выборах правового блока некогда маргинальная правопопулистская партия "Шведские демократы" может впервые войти в правительство скандинавского королевства. Идя на выборы, традиционные правые партии - консервативная, либеральная и христианско-демократическая - заявили, что будут готовы управлять страной при поддержке ультраправых.

Рост популярности "Шведских демократов", выступающих за ужесточение миграционной политики, по наблюдениям экспертов, совпал с усилением потока миграции в Швецию. За последние десять лет эта скандинавская страна с населением чуть меньше 10 млн человек приняла около полумиллиона просителей убежища.

Основные темы на выборах в Швеции

Проблемы миграции относились к основным темам в повестке дня на выборах этого года. Кроме того, повышенное внимание шведские избиратели уделили темам, связанным с ростом преступности и растущими ценами на электроэнергию. В то же время вопрос вступления Швеции в НАТО, судя по всему, волновал электорат гораздо меньше вышеназванных проблем.

По мнению старшего научного сотрудника Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Джейкоба Фанка Киркегора, которое он выразил в интервью DW в преддверии парламентских выборов в Швеции, реальный риск на них "заключается в том, что, если ни левые, ни правые партии не получат большинства, то Швеция может столкнуться с длительным периодом существования без правительства, так что могут быть даже объявлены новые выборы".

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