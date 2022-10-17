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Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Новый премьер-министр Швеции Ульф КристерссонФото: Fredrik Sandberg/TT/picture alliance
ПолитикаШвеция

Премьер-министром Швеции стал консерватор Ульф Кристерссон

Ольга Лебедева
12 мин. назад

Глава правительства меньшинства избран при поддержке ультраправых. Впервые в истории страны правительство будет сотрудничать с правопопулистскими "Шведскими демократами".

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Парламент Швеции минимальным большинством голосов избрал главу правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона премьер-министром страны. За кандидатуру 58-летнего Кристерссона в понедельник, 17 октября, в Стокгольме проголосовали 176 депутатов, против выступили 173 парламентария. Глава правительства меньшинства избран с помощью правопопулистской партии "Шведские демократы".

Ранее Ульф Кристерссон заявил о намерении создать новое коалиционное правительство Швеции в составе трех партий из консервативного лагеря - умеренных, христианских демократов и либералов. Впервые в истории королевства оно будет пользоваться поддержкой ультраправых "Шведских демократов" и будет сотрудничать с ними в парламенте.

Правый блок с небольшим перевесом выиграл выборы в сентябре

На парламентских выборах в Швеции в сентябре правый блок получил незначительное большинство и в результате сменил правивший до сих пор левый блок во главе с Магдаленой Андерссон. Крупными победителями на выборах в риксдаг стали ультраправые, которые набрали 20 процентов голосов и впервые в истории Швеции ставшие второй по важности политической силой страны. Остальные правые партии отказались вступать в коалицию со "Шведскими демократами" во главе с Джимми Акессоном, а либералы пригрозили лишить Кристерссона поддержки, если тот включит ультраправых в состав нового правительства. В итоге "Шведские демократы" согласились поддерживать будущую правящую коалицию в парламенте.

Новые партнеры по коалиции, а также "Шведские демократы" представили 62-страничный план сотрудничества, включающий в себя среди прочего жесткие действия против организованной преступности и ограничение иммиграции и социальных выплат, а также усиление полиции, снижение налогов и строительство новых АЭС. Многие пункты этого документа - в частности, касающиеся иммиграции и судебной системы, - являются уступками ультраправым.

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