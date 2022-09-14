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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме
Магдалена Андерссон на пресс-конференции в СтокгольмеФото: Jessica Gow/TT News Agency/REUTERS
ПолитикаШвеция

Премьер-министр Швеции уходит в отставку

Жан Рофе
44 мин. назад

Магдалена Андерссон признала поражение на парламентских выборах в Швеции. По предварительным данным, правые получают 176 мест из 349 мест в парламенте против 173 мест у левоцентристов.

https://www.dw.com/ru/premerministr-svecii-uhodit-v-otstavku/a-63123323

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в среду, 14 сентября, заявила о намерении подать в отставку, признав поражение на прошедших в стране парламентских выборах.

После подсчета более 99 процентов голосов на парламентских выборах в Швеции, состоявшихся 11 сентября, блок из четырех правых партий, сформировавшийся вокруг лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, выигрывает с незначительным перевесом у партий левоцентристского блока, сформировавшегося вокруг Андерссон и ее Социал-демократической партии. Из 349 мест в парламенте, согласно предварительным данным, правые (Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, Христианско-демократическая партия и "Шведские демократы") получают 176 мест против 173 мест у левоцентристов.

Выступая на пресс-конференции, Андерссон отметила, что это "незначительное большинство, но тем не менее большинство". "Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса перейдет к спикеру и риксдагу (парламент Швеции - Ред.)", - сказала она, добавив, что в сформированном новом правительстве возглавит социал-демократов в оппозиции. На период формирования нового правительства Андерссон возглавит переходный кабинет.

Кристерссон, который считается наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра, уже заявил, что приступит к формированию нового правительства.

Партия "Шведские демократы"

Пока неизвестно, удастся ли четырем партиям из блока Кристерссона в конечном счете договориться о сотрудничестве в новом правительстве. Однако результаты голосования свидетельствуют, что некогда маргинальная правопопулистская партия "Шведские демократы" может впервые войти в правительство скандинавского королевства. Идя на выборы, традиционные правые партии - Умеренная коалиционная, Либеральная и Христианско-демократическая - заявили, что будут готовы управлять страной при поддержке ультраправых.

Рост популярности "Шведских демократов", выступающих за ужесточение миграционной политики, по наблюдениям экспертов, совпал с усилением потока миграции в Швецию. За последние десять лет эта скандинавская страна с населением чуть меньше 10 млн человек приняла около полумиллиона просителей убежища.

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