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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: DW
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Глава НАТО: нельзя недооценивать РФ, несмотря на поражения

Ольга Лебедева
32 мин. назад

Йенс Столтенберг указал на большой военный потенциал РФ и ее готовность брать в расчет значительные потери. Он призвал поддерживать Украину так долго, как необходимо.

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Несмотря на недавние поражения, которые потерпели ВС РФ, военные способности России нельзя недооценивать, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы убедились, что Россия готова брать в расчет большие потери", - заявил он в рамках встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе во вторник, 15 ноября.

Он подчеркнул, что Москва обладает значительным военным потенциалом, а также большой численностью войск. Кроме того, российские силы проявляют жестокость в отношении мирных жителей. Поэтому Запад "должен поддерживать Украину так долго, как это необходимо", добавил Столтенберг.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце прошлой недели освободили Херсон и значительную часть Херсонской области, что стало одним из наиболее крупных успехов украинцев в обороне от российского вторжения. Российские силы отступили на левый берег Днепра. Несмотря на поражения, российские войска до сих пор контролируют почти пятую часть территории Украины.

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