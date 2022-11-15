Глава НАТО: нельзя недооценивать РФ, несмотря на поражения
Ольга Лебедева
32 мин. назад
Йенс Столтенберг указал на большой военный потенциал РФ и ее готовность брать в расчет значительные потери. Он призвал поддерживать Украину так долго, как необходимо.
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Несмотря на недавние поражения, которые потерпели ВС РФ, военные способности России нельзя недооценивать, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы убедились, что Россия готова брать в расчет большие потери", - заявил он в рамках встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе во вторник, 15 ноября.
Он подчеркнул, что Москва обладает значительным военным потенциалом, а также большой численностью войск. Кроме того, российские силы проявляют жестокость в отношении мирных жителей. Поэтому Запад "должен поддерживать Украину так долго, как это необходимо", добавил Столтенберг.