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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Бали
Сергей Лавров прибыл на Бали вместо Владимира ПутинаФото: Sonny Tumbelaka/Poo/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

МИД РФ отрицает госпитализацию Лаврова на Бали

Евгений Жуков
16 мин. назад

Агентство AP сообщило о госпитализации Сергея Лаврова на Бали. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова опровергла эту информацию. По данным местных властей, Лавров уже покинул больницу.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров госпитализирован на остров Бали в Индонезии, куда он прибыл для участия в саммите G20. Об этом сообщило в понедельник, 14 ноября, агентство AP со ссылкой на нескольких представителей местных властей.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова, назвав их "фейковой новостью".

Позднее губернатор Бали И Вайан Костер сообщил агентству Reuters, что Сергей Лавров уже покинул больницу и что состояние его здоровья хорошее.

Лавров прибыл на Бали 13 ноября, он должен представлять на саммите президента России Владимира Путина.

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