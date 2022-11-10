Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии

Президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20, который пройдет на следующей неделе на острове Бали. Представлять Россию будет глава МИД Лавров.
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Президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Это подтвердили 10 ноября как в индонезийском правительстве, так и в российском посольстве в этой стране. При этом обе стороны высказали предположение, что Путин, возможно, примет участие в одной из встреч в рамках саммита в режиме онлайн.
Ранее власти Индонезии заявили, что не отзовут приглашение России на саммит, даже если столкнутся с давлением со стороны других стран. Президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times подчеркнул, что форум G20 "не должен быть политическим, на нем должны обсуждаться экономика и развитие". В то же время он выразил обеспокоенность тем, что саммит может оказаться омрачен "очень тревожным" ростом напряженности между государствами-участниками.