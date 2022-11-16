Парламент Чехии объявил российский режим террористическим

Постановление одобрили 129 из 156 участников голосования. Против выступили все 14 представителей оппозиционной правой партии евроскептиков "Свобода и прямая демократия" (СПД). Депутаты отметили, что широкомасштабные атаки России на гражданское население и инфраструктуру Украины соответствуют террористическим методам, когда политические цели достигаются с помощью устрашения. Кроме того, они указали, что перебои в подаче электричества, воды или отопления, возникающие в результате обстрелов, подвергают риску мирных жителей. Российские угрозы ядерным оружием, а также бездоказательные обвинения в разработке "грязной бомбы" в адрес украинцев чешские парламентарии назвали опасной для всей Европы эскалацией конфликта.
Ранее аналогичные документы опубликовали сенат Польши и сейм Литвы. Помимо этого, в Праге не признают итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины, ставшие формальным основанием для аннексии самопровозглашенных "ЛНР", "ДНР", а также Херсонской области и Запорожья. В заключение депутаты поддержали создание специального трибунала для расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.