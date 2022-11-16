Парламент Чехии объявил российский режим террористическим

Чешские депутаты осудили агрессию России в Украине, в том числе удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Ранее аналогичную резолюцию приняли в ПАСЕ и парламенте Польши.

Нижняя палата парламента Чехии - палата депутатов - приняла резолюцию, осуждающую военное вторжение России в Украину. В этом же документе - со ссылкой на принятую в октябре резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы - российский режим объявлен террористическим. Сообщение об этом было размещено во вторник, 15 ноября, на сайте чешского парламента.

Постановление одобрили 129 из 156 участников голосования. Против выступили все 14 представителей оппозиционной правой партии евроскептиков "Свобода и прямая демократия" (СПД). Депутаты отметили, что широкомасштабные атаки России на гражданское население и инфраструктуру Украины соответствуют террористическим методам, когда политические цели достигаются с помощью устрашения. Кроме того, они указали, что перебои в подаче электричества, воды или отопления, возникающие в результате обстрелов, подвергают риску мирных жителей. Российские угрозы ядерным оружием, а также бездоказательные обвинения в разработке "грязной бомбы" в адрес украинцев чешские парламентарии назвали опасной для всей Европы эскалацией конфликта.

Ранее аналогичные документы опубликовали сенат Польши и сейм Литвы. Помимо этого, в Праге не признают итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины, ставшие формальным основанием для аннексии самопровозглашенных "ЛНР", "ДНР", а также Херсонской области и Запорожья. В заключение депутаты поддержали создание специального трибунала для расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

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