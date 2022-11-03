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Фотография из Словении от 2010 года, которую Москва попыталась представить в качестве доказательства намерений Украины изготовить "грязную бомбу"Фото: ARAO, Agency for Radwaste Management, Slovenia
ПолитикаУкраина

МАГАТЭ не нашло в Украине следов разработки "грязной бомбы"

Анна Мельникова
35 мин. назад

МАГАТЭ по просьбе Киева отправило экспертов на несколько объектов в Украине, где, как зявляла РФ, могли готовить "грязную бомбу".

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили признаков разработки "грязной бомбы" или какой-либо другой незаявленной ядерной деятельности в Украине. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ по запросу украинского правительства отправило экспертов на три объекта - Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и Южный машиностроительный завод в Днепре. Поводом для обследования послужили заявления российских политиков, в том числе президента Владимира Путина и главы минобороны Сергея Шойгу, что Украина "может готовить провокации с применением "грязной бомбы".

В пресс-релизе агентства отмечается, что инспекторы провели все запланированные мероприятия, им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам. Они также взяли пробы окружающей среды для последующего анализа.

Заявления РФ о "грязной бомбе"

"Грязная бомба" - это гипотетическое оружие массового поражения, состоящее из обычного взрывного устройства, которое при взрыве рассеивает вокруг себя радиоактивный материал.

23 октября Сергей Шойгу звонил министрам обороны нескольких стран и предупреждал их о возможной провокации со стороны Украины. Эта информация также появилась в государственных СМИ России. Киев пригласил МАГАТЭ проверить все объекты, о которых говорили российские политики. Путин, выступая на Валдайском форуме, поддержал эту инициативу.

В Киеве решительно отвергают очередные голословные обвинения Москвы. "Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, это означает одно: Россия все это уже подготовила", - так прокомментировал разговоры о "грязной бомбе" президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также:

"Грязная бомба" - грязная игра Путина?

 

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