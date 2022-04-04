Сейм Литвы объявил Россию террористическим государством

Парламент Литвы во вторник, 10 мая, единогласно принял резолюцию, которая признает российское военное вторжение в Украину геноцидом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.

"Сейм Литовской Республики признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся в 2022 году, геноцидом украинского народа", - говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

В нем также отмечается, что "Россия является государством, которое поддерживает и совершает терроризм", в том числе поскольку вооруженные силы РФ "преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок".

Геноцид РФ в отношении Украины

В числе преступлений, к которым причастна российская армия в Украине, литовские депутаты назвали массовые убийства, в том числе детей, похищения, пытки, изнасилования, обстрел гражданских объектов - больниц, родильных домов, школ и детских садов, блокадунаселенных пунктов, воспрепятствование доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения, захват и умышленное уничтожение инфраструктуры, необходимой для удовлетворения основных потребностей населения.

Геноцид проявляется также в "насильственном перемещении украинских детей на территорию РФ с целью уничтожения их украинской идентичности", указано в резолюции. Кроме того Россия уничтожала украинские музеи, исторические памятники, книги на украинском языке и вводила русскоязычное образование на оккупированных территориях "в надежде на искоренение культурно-исторических и языковых особенностей украинского народа", говорится в документе.

Призыв расследовать геноцид на международном уровне

Депутаты Сейма также призвали Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО и правительства других государств "признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией".

Для этого, говорится в резолюции, необходимо создать специальный международный уголовный трибунал, который не должен быть ограничен иммунитетом для глав и представителей других стран и должен иметь право выдавать международные ордера на арест.

"Сейм придерживается мнения, что правосудие будет достигнуто только в том случае, если российские лидеры и другие главные и непосредственные преступники предстанут перед судом", - заключают депутаты.

Расследование возможных военных преступлений России

Расследованием возможных военных преступлений России в Украине занимается в первую очередь сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Офис генпрокурора страны сообщал, что уже расследует около 5000 военных преступлений и что подозреваемых - почти 600 человек, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других высокопоставленных чиновников и командиров. Украине помогают в расследовании судмедэксперты и криминалисты из европейских государств.

Собственные расследования начали более 10 государств ЕС, в их числе - Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. На глобальном уровне следствие также ведет Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Главный прокурор МУС Карим Хан начал расследование 2 марта, его сотрудники тоже уже работают в Украине.

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