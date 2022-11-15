На 265-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 15 ноября (время московское).

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Ракетные удары России по Украине 15 ноября усиливают обеспокоенность G20 по поводу последствий войны, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Россия снова угрожает жизням людей и разрушает критически важную инфраструктуру Украины. Эти российские удары только усилят обеспокоенность стран "большой двадцатки" по поводу дестабилизирующего воздействия путинской войны", - указали в Белом доме.

Мэр: Почти 80% застройки Львова осталось без электричества

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Львов (фото из архива) Фото: Roman Baluk/Reuters

Почти 80% застройки Львова осталось без электричества, остановлена подача тепла и горячей воды, не ходят трамваи и троллейбусы, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные атаки РФ по Украине. Соответствующее обращение Зеленский разместил в соцсетях. Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, в большинстве своем - по энергетической инфраструктуре, озвучил он оценки. "Еще впереди может быть около 20 ударов ", - спрогнозировал Зеленский.

ВС РФ выпустили по Украине около 100 ракет

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Российские войска выпустили по Украине около 100 ракет. Такие оценки озвучил представитель командования воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. "Да, это массированный ракетный удар. Да, объекты критической инфраструктуры - первая цель. Но, как видим, последствия ракетных атак есть и по жилым домам", - рассказал он.

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Движение целого ряда поездов на территории Украины задерживается из-за ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявили в Украинских железных дорогах ("Укрзалізниця"). Как сообщил в соцсетях Харьковский метрополитен, временно приостановлено движение по всем линиям.

В ОПУ заявили о критической ситуации в результате обстрелов РФ

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указал, что новым массированным обстрелом Украины власти РФ лишь увеличат размер репараций Украине. "Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим", - написал он.

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Российские силы нанесли новый спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, заявили в Офисе президента Украины (ОПУ). "Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая", - заявил в Telegram замруководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

По всей Украине - экстренные отключения электричества

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В связи с массированной ракетной атакой НЭК Укрэнерго распорядилась начать экстренные отключения электричества по всей Украине, в том числе, в Киеве, сообщил мэр украинской столицы. По словам Виталия Кличко, речь идет о "необходимом шаге для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании". В Киеве без света остались не менее половины жителей, указал он далее в Telegram .

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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Telegram , что в городе слышны звуки взрывов и призвал жителей оставаться в укрытиях. "Часть города без электроэнергии", - написал он.

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Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова, а также Чугуевского района Харьковской области в результате есть проблемы с электроснабжением, написал в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Новые ракетные обстрелы Киева и других регионов Украины

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Российские силы вновь обстреляли Киев. Две ракеты попали в жилые дома в центре украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram . "Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", - заявил он. Позже он написал о еще одном попадании в многоэтажку в Печерском районе.

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По всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог . Власти ряда регионов предупредили об опасности массированного ракетного удара. "Внимание! Риск ракетного удара! Находитесь в укрытии!" - написал , в частности, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. "Ракеты в воздухе. В укрытие", - предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань, а глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук - о вылете ракет из акватории Каспийского моря.

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Немецкое оружие, поставленное Украине и поврежденное в ходе войны, по словам министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, будет ремонтироваться в Словакии. Она заявила, что соглашение достигнуто и работа может начаться немедленно. Речь идет, в частности, о самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000 или реактивных системах залпового огня, отметила министр.

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Из-за украинских ударов по позициям РФ в оккупированной части Херсонской области на левом берегу Днепра оккупанты вынуждены передвигаться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей, заявила глава пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо TV" . По ее словам, там в результате использования ВСУ контрбатарейной борьбы "наблюдается определенная активность вражеских войск" вглубь от берега на 15-20 км. Гуменюк отметила, что огневой контроль ВСУ наземных логистических путей противника затрудняет ему подвоза резервов и боеприпасов.

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Минобороны РФ утверждает, что в ходе боев за село Павловка Донецкой области, захваченного, по данным ведомства 14 ноября, были убиты до 1400 украинских военных, уничтожены 12 танков, 2 самолета Су-25, вертолет Ми-8, 27 БМП и до 30 других бронемашин, а также шесть артиллерийских орудий, 28 БПЛА и 25 автомобилей различного назначения.

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил об обстреле с украинской стороны из минометов трех сел Грайворонского городского округа: Безымено, Козинки и Сподарюшено. По его словам, повреждены несколько домов, о пострадавших среди жителей не сообщается. Ранее сегодня же Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа.

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В освобожденном Херсоне работают уже около 500 украинских полицейских, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона. По словам Клименко, еще около 300 служащих полиции работают по всей деоккупированной территории Херсонской области, а в течение недели, после разминирования и определения приоритетов в работе, общая численность контингента будет доведена как минимум до 2000 человек.

Игорь Клименко отметил, что к настоящему времени задокументированы 414 военных преступлений, совершенных оккупантами, работа по документации продолжается.

По словам главы Нацполиции, российские военные перед уходом из Херсона выпустили из СИЗО города более 400 заключенных. На настоящее время подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 человек.

Хроника событий 15 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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