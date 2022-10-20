Успехи ВСУ на Харьковщине и другие события 239-го дня войны

На Харьковщине ВСУ освободили уже 544 населенных пункта. Парламент Нидерландов поддержал предложение о создании специального трибунала в Гааге для преследования военных преступлений в Украине.

На 239-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

ВСУ освобождают оккупированные территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала осени освободили уже 544 населенных пункта Харьковской области, сообщил на брифинге глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В оккупации, по его словам, остается 32 населенных пункта или чуть менее 2 процентов территории области. "Боевые действия на территории Харьковщины продолжаются. Наши военные не останавливаются и продолжают вытеснять врага с нашей территории", - сказал Синегубов.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области. "В течение суток противник нанес одиннадцать ракетных и двадцать восемь авиационных ударов, совершил более шестидесяти пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня", - указывается в размещенной в Facebook оперативной сводке.

Российские войска атаковали Николаев дронами-камикадзе Shahed-136, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. "Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Кима, вследствие ударов возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы. Обошлось без жертв и пострадавших, информация о повреждениях уточняется.

Лондон: Российские войска готовятся к отступлению

Российские власти, по всей видимости, всерьез рассматривают возможность вывода войск с западного берега Днепра, но в условиях разрушенных мостов это будет непростой задачей, сообщило министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре. Британская разведка полагает, что в случае решения России отступать ключевым вызовом будет переброска войск и техники через Днепр. "Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный мост из барж, который она построила под Херсоном в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах", - отмечает разведка.

По оценке американского Института исследования войны (ISW), российские силы готовят информационное поле для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть отход российских военных с правого берега Днепра и предотвратить либо задержать продвижение украинских войск через эту реку. Американские аналитики напомнили в этой связи о словах командующего российскими силами в Украине Сергея Суровикина о якобы полученной информации о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области.

Власти Энергодара сообщили о спешном отъезде из города захвативших его россиян. "Оккупанты начинают бежать из Энергодара. Паника, страх и ожидания поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара", - отмечается в Telegram-канале городской администрации. Согласно сообщению, российские военные и представители оккупационной "администрации" 19 октября и в ночь на 20 октября вывозили "награбленное имущество". Среди прочего, зафиксировано "ограбление гостиницы "Скифская", оттуда были вывезены на автобусах и грузовиках телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые предметы.

Шольц осудил ракетные удары по инфраструктуре Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) резко осудил продолжающиеся российские атаки на украинские объекты с использованием боевых дронов. Это военное преступление, которое не достигнет своей цели, заявил он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге. "Такая тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну. Она лишь укрепляет решимость и упорство Украины и ее партнеров", - подчеркнул он. Одновременно Шольц сообщил о планах Германии к весне обучить полную украинскую бригаду численностью до 5000 военнослужащих.

Россия может пересмотреть отношения с ООН, если организация отправит в Украину своих экспертов для исследования сбитых беспилотников, заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Он назвал дезинформацией заявления западных стран и Украины о том, что на фронте используются иранские дроны. "У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег", - сказал Полянский.

Санкции ЕС против Ирана

Члены Европейского Союза согласовали новые санкции против Ирана в связи с его поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию, сообщила председательствующая в ЕС Чехия. "Государства ЕС приняли решение заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставки беспилотников, а также готовы распространить санкции на еще четыре иранские организации, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке", - говорится в сообщении.

Испания передаст Украине электрогенераторы. Как сообщается на сайте Минобороны в Мадриде, воздушно-космические войска Испании предоставят Киеву четыре генератора мощностью 400 киловатт и один - мощностью 150 киловатт.

Спецтрибунал по военным преступлениям в Украине

Парламент Нидерландов поддержал предложение о создании специального трибунала в Гааге для судебного преследования российских военных и политических лидеров, ответственных за вторжение в Украину. В резолюции, принятой большинством голосов, члены парламента призвали правительство своей страны "активно изучить" на уровне Евросоюза и ООН возможность учреждения такого органа.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских физических и юридических лиц. Штрафные меры введены против 256 человек, в том числе против бизнесменов Романа Абрамовича, Леонида Михельсона, Геннадия Тимченко, Сулеймана Керимова и Аркадия Ротенберга. Всего в указе №726 содержится 2251 лицо, среди которых есть и россияне, и граждане других стран. В черный список попали олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют подругой президента Путина, российская телеведущая Тина Канделаки и сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр. Кроме того, в документе обнародован список 1374 попадающих под санкции юридических лиц. В этом перечне, в числе прочих, присутствуют российские Альфа-Банк и Сбербанк.

Более 8,7 тыс. украинских детей были депортированы в Россию, сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук. "На сегодняшний день мы располагаем данными относительно 8 709 детей. Это дети, которые, по заявлениям родителей, по отзывам знакомых и родственников, были признанными такими, как принудительно депортированными или перемещенными", - указала Герасимчук. По ее словам, похищенных в Украине детей оккупанты стараются распределить по всей территории России, чтобы их было сложнее найти.

Российский истребитель выпустил ракету по британскому самолету

Российский истребитель выпустил ракету вблизи британского военного самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, инцидент произошел 29 сентября. После этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность министру обороны РФ Сергею Шойгу. Российская сторона, по словам Уоллеса, назвала причиной случившегося техническую неисправность.

Российские войска могут начать повторное наступление с территории Беларуси, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. "Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растет. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", - сказал Громов.

Россия продлила запрет на полеты в аэропорты

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России, а также аннексированного Крыма. До 28 октября останутся закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщила пресс-служба ведомства. Решение о приостановке рейсов в эти города и из них было объявлено 24 февраля, в день начала войны РФ против Украины.

В Белгородской области всем школам рекомендовано продлить осенние каникулы еще на одну неделю, сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков. "Таким образом, каникулы составят в этом году две недели. Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки", - написал он в Telegram-канале. Осенние школьные каникулы в Белгородской области начались 17 октября - на две недели раньше срока - на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины.

Зеленский готовится к приему Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке визита своего немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в Киев. Украинский лидер рассказал, что провел "предметный и продуктивный" разговор с Штайнмайером по телефону, в ходе которого поблагодарил Германию за первую систему противовоздушной обороны IRIS. Накануне Штайнмайер отменил запланированную на 20 октября поездку в Украину по соображениям безопасности.

Экспорт зерна из Украины

С начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала уже восемь миллионов тонн аграрной продукции, сообщило министерство инфраструктуры Украины. "20 октября в рамках реализации "зерновой инициативы" из порта "Южный" вышли 2 судна с 82 тысячами тонн агропродукции. В частности, из порта вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T. Продовольствие следует в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении. По данным министерства, всего из украинских портов вышли уже 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

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