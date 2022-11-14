День 264-й войны: Зеленский в Херсоне и ООН о репарациях

На 264-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину - в понедельник, 14 ноября, - российские войска по-прежнему пытаются удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, освобождая все больше территории своей страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Приезд Зеленского в Херсон

Одним из центральных событий дня стал приезд президента Украины Владимира Зеленского в освобожденный несколькими днями ранее Херсон. Он вместе с военнослужащими ВСУ поднял над городом украинский флаг. "Мы продвигаемся вперед", - сказал Зеленский, обращаясь к военнослужащим. Президент также заявил, что Украина "готова к миру, миру для всей нашей страны".

Он поблагодарил НАТО и других союзников Украины за их неизменную поддержку в войне против России. По его словам, поставка реактивных артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS из США имела большое значение для Киева. На вопрос, в каком направлении ВСУ могут наступать дальше, Зеленский ответил: "Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны".

Генштаб ВСУ: Россияне планируют полную эвакуацию из Кременной, Северодонецка и Рубежного

Как сообщил в вечерней оперативной сводке Генштаб ВСУ, российские силы продолжают наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и за сутки нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Из-за сложной гуманитарной ситуации в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", - отметил украинский Генштаб.

Как указывается далее, в Мариуполе оккупационные власти не обеспечивают минимальные бытовые потребности жителей, но "расширяют зону покрытия источников пропаганды". "По имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца", - сообщается в сводке. В свою очередь ВСУ в течение суток нанесла 17 авиаударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления и 7 районов сосредоточения живой силы и техники россиян.

Генассамблея ООН заложила основу для выплаты репараций

Между тем в Нью-Йорке на экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН заложена основа для будущей выплаты РФ репараций Украине. Участники сессии приняли резолюцию о необходимости механизма по возмещению ущерба, потерь или телесных повреждений, причиненных Украине в результате "неправомерных действий" со стороны РФ. Авторы документа рекомендуют членам Генеральной Ассамблеи в сотрудничестве с Киевом создать "международный реестр" для документирования претензий и сбора информации об ущербе и потерях украинцев и их государства.

Байден и Си призвали РФ воздержаться от ядерных угроз

Еще одним важным событием дня стал совместный призыв президента США Джо Байдена и руководителя КНР Си Цзиньпина к России о недопустимости любого применения ядерного оружия. На своей первой встрече, состоявшейся в рамках саммита G20 на Бали, они осудили российские ядерные угрозы и согласились с тем, что "ядерная война никогда не должна вестись", ее невозможно выиграть, указывается в заявлении Белого дома. На пресс-конференции Байден заверил, что США будут и впредь оказывать помощь Украине. При этом Вашингтон не будет вступать ни в какие переговоры без участия Киева, подчеркнул глава Белого дома.

Тем временем США ввели санкции в отношении лиц и компаний по всему миру, которые, как предполагается, причастны к поддержке российских вооруженных сил, ведущих войну против Украины. В санкционный список, опубликованный на сайте Минфина США, попали 14 человек, 28 организаций и восемь воздушных судов, которые идентифицированы как часть "транснациональной сети закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса". В их числе - родственники российского олигарха и члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, а также связанные с ним компании.

Глава ЦРУ передал в Анкаре Нарышкину предупреждение

Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил американским СМИ, что в Анкаре состоялась встреча главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Бернс передал Нарышкину сообщение о последствиях любого применения ядерного оружия Россией, при этом он не вел никаких переговоров и не обсуждал урегулирование войны в Украине. Власти Украины были проинформированы о поездке главы ЦРУ перед ее началом. Встреча Бернса и Нарышкина стала личной встречей на самом высоком уровне между представителями США и РФ после начала войны в Украине.

Канада объявила о расширении санкций против РФ и предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 500 млн долларов. Они пойдут на приобретение военного оборудования, средств наблюдения и связи, а также топлива и медикаментов. Новые санкции затронут 23 российских физических лица, "причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции", включая сотрудников полиции, прокуроров, судей и работников тюрем.

ЕС запускает обучающую миссию для Украины

В свою очередь Европейский Союз объявил о запуске специальной обучающей миссии для украинской армии. В ее рамках будет подготовлено до 15 тысяч военных, сообщила председательствующая в Совете ЕС Чехия.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель намерен продолжить курс на изоляцию Москвы на международной арене из-за агрессии против Украины. "Мы продолжим вводить штрафные меры в отношении российской экономики. Мы готовы усиливать штрафные меры в отношении третьих стран, вовлеченных в российскую агрессию против Украины, особенно тех, которые предоставляют РФ вооружения и военную поддержку - это Иран и Беларусь", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил право Украины решать, какие условия приемлемы для переговоров об окончании войны. "Она платит сейчас самую высокую цену с точки зрения потерянных жизней и ущерба для страны", - сказал Столтенберг во время совместной пресс-конференции с представителями правительства Нидерландов в Гааге. При этом он предупредил, что силу Москвы не следует недооценивать, несмотря на недавние успехи Киева на поле боя.

В России заявляют о новых обстрелах из Украины

Тем временем в Белгородской области под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, на одной из ферм загорелась емкость с дизелем, пострадавших нет. Утром Гладков сообщил, что обстрелу также подвергся Валуйский городской округ. Две выпущенные по нему ракеты были сбиты средствами ПВО, написал он, пострадавших и разрушений нет. Кроме этого, по словам губернатора, зафиксировано попадание мин на окраину села Борки.

В Курской области также сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны Украины. По данным губернатора Романа Старовойта, под обстрел попал поселок Теткино, на территории которого "предварительно" зафиксировано более десяти прилетов в район нескольких аграрных предприятий, а также село Попово-Лежачи, примыкающего к Теткино.

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