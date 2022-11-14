НАТО: Решение о переговорах с РФ должна принимать Украина

На 264-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 14 ноября (время московское).

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Европейский Союз запустил специальную обучающую миссию для украинской армии, говорится в сообщении председательства Чехии в Совете ЕС в Twitter. В рамках миссии будет подготовлено до 15 тысяч военных. Отмечается, что решение вступает в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС.

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Брюссель намерен продолжить курс на изоляцию Москвы на международной арене из-за агрессии против Украины. "Мы продолжим вводить штрафные меры в отношении российской экономики. Мы готовы усиливать штрафные меры в отношении третьих стран, вовлеченных в российскую агрессию против Украины, особенно тех, которые предоставляют РФ вооружения и военную поддержку - это Иран и Беларусь", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания совета глав МИД стран-членов Евросоюза.

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В Анкаре проходит встреча главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Информацию о встрече, опубликованную ранее на сайте CNN, подтвердили в Белом доме. Во ходе встречи Вашингтон, в частности, предостерег Москву от использования ядерного оружия в Украине.

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На саммите "Группы двадцати" в Индонезии отменили традиционное совместное фотографирование участников, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на представителей правительства. По данным агентства, это решение принято вследствие отказа лидеров ряда стран G20 быть на одном снимке с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Канада объявила о помощи Украине и расширении санкций против России

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Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн долларов, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо на саммите G20 на Бали. Эти средства дополнят выделенные ранее 3,4 млрд долларов, также направленные Киеву для защиты от российского вторжения. Они пойдут на приобретение военного оборудования, средств наблюдения и связи, а также топлива и медикаментов, говорится в заявлении офиса канадского премьера .

Кроме того, как следует из заявления, Канада вводит дополнительные санкции против граждан РФ. Эти ограничительные меры затронут 23 российских физических лица, "причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции", включая сотрудников полиции, прокуроров, судей и работников тюрем.

Генсек НАТО: Решение о переговорах с РФ должна принимать Украина

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Украина должна сама решать, какие условия приемлемы для переговоров, чтобы положить конец войне, развязанной против страны Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Она платит сейчас самую высокую цену с точки зрения потерянных жизней и ущерба для страны. Так что Украине решать, какие условия для нее приемлемы", - сказал Столтенберг во время совместной пресс-конференции с представителями правительства Нидерландов в Гааге. При этом генсек НАТО предупредил, что силу Москвы не следует недооценивать, несмотря на недавние успехи Киева на поле боя. "Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск", - отметил он.

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"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным и его большая пресс-конференция в 2022 году могут не состояться, сообщила деловая газета РБК, ссылаясь на двоих неназванных источников. По словам одного из собеседников издания, решения будут принимать с учетом ситуации на войне с Украиной. Сроки проведения этих ежегодных прямых эфиров с главой государства до сих пор не назначены.

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В Белгородской области под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале . По его словам, на одной из ферм загорелась емкость с дизелем, пострадавших нет. Утром Гладков сообщил, что обстрелу также подвергся Валуйский городской округ. Две выпущенные по нему ракеты были сбиты средствами ПВО, написал он, пострадавших и разрушений нет. Кроме этого, по словам губернатора, зафиксировано попадание мин на окраину села Борки. В одном доме имеются разрушения в погребе, в другом выбиты окна, но никто не пострадал, добавил Гладков.

Из одесских портов за двое суток вышли 12 судов с зерном

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В рамках "зерновой инициативы" из портов Одесской области за последние двое суток вышли еще 12 судов с 400 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, сообщает министерство инфраструктуры Украины . "Среди них - балкеры Stavros и Cebihan, которые доставят 55 тысяч тонн украинской пшеницы в Оман. Также 55 тысяч тонн идут в Йемен, жители которого находятся на грани голода. В Ливию 25 тысяч тонн зерна забрал балкер East Wind 1", - говорится в сообщении. Отмечается также, что за два дня порты Большой Одессы приняли под загрузку восемь судов совокупной грузовместимостью 200 тысяч тонн агропродукции. Кроме того, по "зерновому коридору" в направлении Украины движется шесть судов для загрузки 317 тысячами тонн агропродукции. С 1 августа, по данным Мининфраструктуры, из одесских портов вышло 456 судов, которые экспортировали 10,7 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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Жозеп Боррель (фото из архива) Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Европейский Союз готовится объявить о запуске специальной обучающей миссии ЕС для украинской армии, передает корреспондентка DW в Брюсселе. Это решение было принято странами-членами ЕС за рекордно короткое время, сообщил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Миссия, рассчитанная на 15 тысяч украинских военных, начнет свою работу в Польше уже через "пару недель", сказал Боррель, уточнив, что в ней намерены принять участие многие страны Евросоюза.

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Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале . По его словам, под обстрел попал поселок Теткино, на территории которого "предварительно" зафиксировано более десяти прилетов в район нескольких аграрных предприятий. Ранее Старовойт сообщал об обстреле села Попово-Лежачи, примыкающего к Теткино. Информации о пострадавших нет.

Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для ЗРК

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Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300/400, чтобы использовать в войне против Украины, сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram-канале . Группа зафиксировала прилет в Беларусь очередного Ил-76 ВКС РФ - борт с регистрационным номером RF-76605 приземлился на аэродром "Мачулищи" 13 ноября. Пробыв на аэродроме чуть более двух часов, самолет улетел на аэродром "Миллерово" в Ростовской области, говорится в сообщении.

По данным группы, за последние дни в Мачулищи из РФ прилетало 8 Ил-76, которые, вероятнее всего, вывозят ракеты для ЗРК С-300/400 из Беларуси. К тому же 13 ноября в 13:00 в направлении аэродрома "Мачулищи" было замечено пять тралов, которые везли по четыре ракетных контейнера для ЗРК С-300/400 - 20 ракет. "Таким образом, мы имеем дополнительное подтверждение, что из Беларуси в последние дни идет вывоз ракет в РФ для дальнейшего снабжения ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении", - пишет "Беларускі Гаюн".

Хроника событий 14 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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