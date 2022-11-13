  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Марк Милли
Марк Милли (фото из архива)Фото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

CNN: Госдеп не поддерживает позицию Милли по Украине

Екатерина Венкина
50 мин. назад

Позиция Марка Милли, который выступал за поиск дипломатического выхода из войны в Украине уже сейчас, не находит широкой поддержки со стороны Блинкена и Салливана, передал CNN.

https://p.dw.com/p/4JRUD

Позиция председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли, который в последние недели решительно выступал за поиск дипломатического выхода из войны в Украине, не находит широкой поддержки со стороны команды по национальной безопасности президента Джо Байдена, включая госсекретаря Энтони Блинкена и помощника по нацбезопасности Джейка Салливана. Последние не считают, что время для переговоров по Украине настало, передал телеканал CNN в пятницу, 11 ноября, со ссылкой на двух представителей американской администрации.

Выступив 9 ноября в Экономическом клубе Нью-Йорка, Милли похвалил ВС Украины на фоне недавних успехов при освобождении Херсона, однако при этом выразил уверенность, что полная военная победа над РФ недостижима. В ситуации, "когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь" моментом, посоветовал Милли.

Байден: Решение - за украинцами

"Решение - за украинцами. Ничего об Украине - без Украины", - в свою очередь подчеркнул Байден на пресс-конференции 9 ноября, когда его спросили о возможности переговоров.

По данным CNN, Госдепартамент США занимает позицию, кардинально отличающуюся от взглядов Марка Милли. Как констатирует канал, фактически сложилась уникальная ситуация, когда военное начальство в США более активно настаивает на дипломатии, чем сами американские дипломаты.

Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 10 ноября не сказал, согласен ли Госдепартамент с позицией Милли. Вместо этого Прайс озвучил точку зрения, которая часто фигурировала в последние месяцы: США поддерживают президента Украины Владимира Зеленского. "Украинцы ясно выразили убежденность в том, что конец войне в итоге будет положен за столом переговоров. Россияне время от времени высказывали аналогичное мнение", - отметил Прайс.

"На Москве лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, готова выполнить то, что мир очень четко услышал от наших украинских партнеров - что они готовы и хотят сесть за стол переговоров и вести добросовестное сотрудничество", - добавил представитель Госдепа.

Салливан посетил Киев и поддерживал контакт с Патрушевым

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября посетил украинскую столицу с необъявленным визитом. Салливан встретился с президентом Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и министром обороны Алексеем Резниковым, заверив их в непоколебимой поддержке Киева Вашингтоном.

Позднее Джейк Салливан сообщил, что в ходе негласных контактов с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и с помощником президента РФ Юрием Ушаковым обсуждал снижение рисков применения ядерного оружия на фоне войны России против Украины. "У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести до Москвы последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - подчеркнул Салливан.

Смотрите также:

Херсон под контролем ВСУ. Что значит отступление армии РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как западные эксперты оценивают уход РФ из Херсона, и верят ли они сообщениям из Москвы. DW Новости

Как западные эксперты оценивают уход РФ из Херсона, и верят ли они сообщениям из Москвы. DW Новости

Херсон был единственным областным центром Украины, который российской армии удалось захватить с 24 февраля. В Москве не раз утверждали, что город не сдадут, хотя на протяжении последних недель свидетельств в пользу как раз такого сценария становилось все больше. Эксперты считают сдачу города самым серьезным стратегическим военным поражением Кремля с начала войны.
Конфликты10 ноября 2022 г.39:52 мин.
external

Освобожденный Изюм: украинцы ищут своих пропавших родственников

Освобожденный Изюм: украинцы ищут своих пропавших родственников

В освобожденном от армии РФ Изюме украинцы ищут своих пропавших без вести родственников. Для этого они сдают ДНК. В тех случаях, если человек попал под бомбардировку, найти останки очень сложно. Многие в отчаянии.
Конфликты10 ноября 2022 г.03:07 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жители Киева празднуют освобождение Херсона

Возвращение властей Херсона и иные события 262-го дня войны

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди на пляже в Чангу на Бали

Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Общество7 мин. назад
Люди фотографируются в Дохе на фоне логотипа ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

Футбол2 ч. назад
Пункт контроля на австрийско-германской границе

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Миграция12 ноября 2022 г.
Украинские беженцы на вокзале в Кёльне

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

Конфликты12 ноября 2022 г.
Служащая ВСУ в Херсоне

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Конфликты11 ноября 2022 г.
Контейнеровоз в речном порту Дуйсбурга

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Экономика и бизнес11 ноября 2022 г.
На главную страницу