Возвращение властей Херсона и иные события 262-го дня войны

В Херсон вернулись городская и областная военная администрации, Нацполиция и СБУ. Зеленский заявил об освобождении 60 городов и сел Херсонской области. РФ ограничила проход через Керченский пролив.

На 262-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска по-прежнему пытаются удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, освобождая новые территории. В субботу, 12 ноября, в Херсонской области возобновила работу областная военная администрация. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

В Херсоне заработали областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция

В освобожденном Херсоне снова заработали областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. "В город прибыли и приступили к обязанностям военная администрация Херсонской области, Херсона и Херсонского района. Также приступили к выполнению служебных обязанностей Национальная полиция и СБУ. ГСЧС проводит меры по разминированию. Занимаемся приведением города к нормальной жизнедеятельности", - сказал Янушевич в видеообращении, которое обнародовал в Telegram замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области проводятся стабилизационные мероприятия, а в Херсон вернулись представители ОВА, подтвердил Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. По его данным, на остающихся под контролем ВС РФ территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских военнослужащих.

Россияне продолжили наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и за минувшие сутки нанесли 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по более чем 15 населенным пунктам Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей, указал далее украинский Генштаб.

Зеленский: освобождены 60 населенных пунктов Херсонской области

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области освобождены 60 населенных пунктов, на освобожденных территориях уже изъяли более двух тысяч взрывоопасных предметов. Он обвинил отступающие российские войска в уничтожении всей критической инфраструктуры в области перед отступлением, включая связь, водоснабжение, отопление, электричество.

В обращении к украинцам Зеленский пообещал, что солдат ВСУ будут встречать с такой же радостью, как в Херсоне, во многих других населенных пунктах Украины. "Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения", - уверен он.

Спутниковые снимки свидетельствуют о разрушении не менее 7 мостов в Херсонсокой области

Между тем спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies свидетельствуют о том, что в течение суток после анонсированного Московой отвода войск из Херсона в области были разрушены не менее семи мостов, в том числе четыре через реку Днепр. Два из разрушенных мостов - автомобильный и железнодорожный - стояли над плотиной в районе Новой Каховки. По данным CNN, теперь на снимках видно, как вода вытекает из трех шлюзов на дамбе, перекрывающей реку Днепр. Кто несет ответственность за подрыв мостов, не уточняется.

Вечером 12 ноября совершен ракетный обстрел Запорожья. По данным замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, россияне обстреляли город из ракетного комплекса "Искандер-К", при этом ракета, начиненная 54 запрещенными кассетными зарядами, упала возле шести жилых домов в Шевченковском районе города, но не взорвалась. "Эти кассетные снаряды могут детонировать в любой момент. Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции", - заявил он.

Обстрелы в Белгородской и Курской областях

Между тем в Белгородской области сообщили о новых обстрелах. Сразу несколько сел в Шебекинском городском округе, граничащем с Украиной, попали под минометный обстрел, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте", - написал он в Telegram-канале.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке дрона в отношении подстанции Глушковской районной электрической сети (РЭС). По его словам, дрон ВСУ сбросил на подстанцию самодельное взрывное устройство, в результате никто не пострадал, но есть незначительные повреждения оборудования, а "часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена".

Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море. "Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", - указывается в заявлении. Официального подтверждения от российской стороны не поступало.

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