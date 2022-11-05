Советник Байдена пообещал Киеву помощь на 400 млн долларов

США окажут Украине "непоколебимую поддержку" в войне, развязанной против нее Россией, и продолжат поставлять Киеву вооружения. Об этом сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, 4 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прибывший в украинскую столицу с неанонсированным визитом. Заявление Салливана опубликовано на сайте Белого дома.

Советник Джо Байдена, помимо Зеленского, встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Алексеем Резниковым. Он заверил их в том, что США поддерживают территориальную целостность Украины и право украинцев на ее защиту, а также объявил о предоставлении нового пакета военной помощи на общую сумму 400 млн долларов.

Танки из Чехии и средства борьбы с дронами

Пакет включает в себя поставки 45 модернизированных танков Т-72 из Чехии, за которые заплатят США - эта инициатива проводится вместе с Нидерландами, они оплатят еще 45 таких танков.

Помощь также заключается в предоставлении Киеву 50 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1100 беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost и модернизации американских зенитно-ракетных комплексов MIM-23 HAWK, которые после этого можно будет передать Украине и использовать для перехвата ракет и дронов-камикадзе. Часть средств пойдет на организацию в Германии штаба, координирующего выделение военной помощи Киеву, в том числе тренировку персонала - зимой ЕС планирует обучить до 15 тысяч украинских военных.

Кроме того, США продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь и прилагать усилия, чтобы привлечь России к ответственности перед международным сообществом за развязывание войны против суверенного государства.

Системы ПВО - один из приоритетов

Украина с самого начала войны неоднократно просила страны Запада предоставить ей системы ПВО, в октябре это стало особенно необходимо, так как российские войска начали систематически наносить массированные удары по объектам гражданской инфраструктуры - в том числе с применением дронов-камикадзе, предположительно поставленных из Ирана.

После первых сообщений о подобных атаках в Украину из ФРГ была поставлена система ПВО IRIS-T SLM стоимостью около 140 млн долларов - всего Киев получит четыре таких системы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что предоставление Украине средств ПВО должно стать приоритетом для стран альянса.

Украинские власти также обращались с просьбами о помощи к Израилю, который обладает одной из самых известных в мире систем ПВО "Железный купол". Однако министр обороны этой страны Бени Ганц исключил подобные поставки, пообещав, что Израиль вместо этого продолжит оказывать Украине другие виды помощи.

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