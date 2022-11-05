Советник Байдена пообещал Киеву помощь на 400 млн долларов
Анатолий Арни
20 мин. назад
Джейк Салливан, помимо Владимира Зеленского, встретился в Киеве с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Алексеем Резниковым.
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США окажут Украине "непоколебимую поддержку" в войне, развязанной против нее Россией, и продолжат поставлять Киеву вооружения. Об этом сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, 4 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прибывший в украинскую столицу с неанонсированным визитом. Заявление Салливана опубликовано на сайте Белого дома.
Советник Джо Байдена, помимо Зеленского, встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром обороны Алексеем Резниковым. Он заверил их в том, что США поддерживают территориальную целостность Украины и право украинцев на ее защиту, а также объявил о предоставлении нового пакета военной помощи на общую сумму 400 млн долларов.
Танки из Чехии и средства борьбы с дронами
Пакет включает в себя поставки 45 модернизированных танков Т-72 из Чехии, за которые заплатят США - эта инициатива проводится вместе с Нидерландами, они оплатят еще 45 таких танков.
Помощь также заключается в предоставлении Киеву 50 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1100 беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost и модернизации американских зенитно-ракетных комплексов MIM-23 HAWK, которые после этого можно будет передать Украине и использовать для перехвата ракет и дронов-камикадзе. Часть средств пойдет на организацию в Германии штаба, координирующего выделение военной помощи Киеву, в том числе тренировку персонала - зимой ЕС планирует обучить до 15 тысяч украинских военных.
Кроме того, США продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь и прилагать усилия, чтобы привлечь России к ответственности перед международным сообществом за развязывание войны против суверенного государства.
Украинские власти также обращались с просьбами о помощи к Израилю, который обладает одной из самых известных в мире систем ПВО "Железный купол". Однако министр обороны этой страны Бени Ганц исключил подобные поставки, пообещав, что Израиль вместо этого продолжит оказывать Украине другие виды помощи.