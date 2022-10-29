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Иранский дрон на засекреченной военной базеФото: Iranian Army Office/ZUMA/IMAGO
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США предупредили о новых мерах против Ирана

Даниил Сотников
51 мин. назад

США готовы использовать не только санкции и экономическое давление для борьбы со "злонамеренной деятельностью Ирана", заявили в Госдепе.

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США готовы использовать "инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер", чтобы "противодействовать злонамеренной деятельности Ирана", в том числе в вопросах поставки беспилотных летательных аппартов (БПЛА) России. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в пятницу, 28 октября.

"Мы сосредоточены и были сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология БПЛА", - заявил Прайс, добавив, что беспилотники Ирана уже были применены в Сирии, Ираке, против партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, а теперь и Россией в Украине.

"Мы собираемся делать то, что в конечном счете отвечает нашим интересам - противодействовать потоку этой технологии из Ирана в страны и организации по всему миру и прерывать его", - добавил Прайс, не уточнив, о каких именно мерах идет речь. "Мы не собираемся ничего исключать. И в конечном счете, мы собираемся сделать все возможное, чтобы устранить угрозу, которую представляют эти злонамеренные действия", - подчеркнул Прайс.

Среди "злонамеренной деятельности Ирана", которой намерены противодействовать США, представитель Госдепа также назвал поддержку Тегераном террористических организаций, иранскую ядерную программу и разработку баллистических ракет. 

Россия и Иран отрицают поставки дронов

В июле советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что у Вашингтона есть информация о планах Тегерана поставить Москве до нескольких сотен беспилотников.

В октябре, когда Россия начала активно обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, значительная часть ударов наносилась с помощью дронов-камикадзе. Россия настаивает, что это российские дроны "Герань", Иран также отрицает поставки беспилотников. Официальный Киев и страны НАТО утверждают, что на самом деле дроны - это иранские Shahed-136.

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