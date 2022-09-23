Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за поставок БПЛА

После того, как подтвердились сообщения, что войска РФ используют иранские беспилотники в войне против Украины, Киев лишил посла Ирана аккредитации и сократил число аккредитованного персонала в посольстве этой страны.

Власти Украины в связи с поставками Ираном России ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) решили отозвать аккредитацию у иранского посла, а также сократить численность аккредитованного персонала в посольстве этой страны в Киеве. Временный поверенный в делах Ирана был вызван в пятницу, 23 сентября, в министерство иностранных дел Украины. Там ему сообщили, что "поставки иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и сил обороны прямо противоречат публично заявленной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", заявил МИД в Киеве.



О требовании Владимира Зеленского отреагировать на применение войсками РФ иранских БПЛА написал ранее в соцсети Facebook пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, "на поле боя" окончательно подтвердились данные разведки и сообщения СМИ о том, что Иран поставляет России оружие. СМИ уже неоднократно писали, что Иран согласился направить российской армии беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют также "дронами-камикадзе", для использования в войне против Украины. Украинские военные с начала сентября сообщали, что сбили как минимум четыре таких БПЛА над территорией своей страны.



Лишение аккредитации предполагает, что иранский посол Манучехр Моради более не сможет вести дипломатическую деятельность в Украине. С начала военного вторжения России в Украину он находился за пределами страны, так как выехал в Кишинев.

Иран мог отправить России не только беспилотники

Обсуждение возможной иранской помощи Москве в войне против Украины активизировалось после того, как в середине июля президент РФ Владимир Путин встретился в Тегеране с главой Исламской Республики Эбрахимом Раиси. Это был всего второй с начала войны выезд Путина за границу. По данным США, на этой встрече Путин обсуждал не только расширение торговых отношений, о чем официально заявлял Кремль, но и поставки оружия. Белый дом указывал, что Иран намерен поставить России до нескольких сотен БПЛА, в том числе способных нести вооружение.

Вскоре после этого с российского космодрома был запущен спутник "Хайям", принадлежащий Ирану. По данным западных разведслужб, этот аппарат должен значительно расширить возможности Тегерана в шпионаже за военными объектами на Ближнем Востоке. Перед этим Москва, как сообщали СМИ, намеревалась использовать "Хайям" для наблюдения за украинскими вооруженными силами. Иран официально отрицал подобные предположения, но власти страны отрицали и поставки дронов армии РФ.

Россия сблизилась не только с Ираном, но и с КНДР

Согласно сообщениям СМИ, после военного вторжения России в Украину Северная Корея предлагала Москве направить тысячи рабочих для участия в восстановлении самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Пхеньян мог предложить РФ военную помощь - отправку 100 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины.

В свою очередь Россия и Китай в мае выступили на заседании Совета безопасности ООН против введения очередного пакета санкций против Пхеньяна, а также призвали снять с КНДР часть прежних санкций, введенных за программу создания ядерного оружия и разработку баллистических ракет большой дальности.

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