РФ укрепляет отношения с КНДР. Как это повлияет на Украину?

Санкции и международная изоляция подталкивают Россию и Северную Корею ко все более тесному сотрудничеству. Однако Россия вряд ли примет военную помощь КНДР в войне против Украины.

Россия и Северная Корея, отвергнутые большей частью международного сообщества, стараются улучшить двусторонние отношения и выражают поддержку геополитическим амбициям друг друга в Украине и на Корейском полуострове. Как сообщали СМИ, Северная Корея предложила предоставить тысячи рабочих для участия в восстановлении самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, оккупированном российскими войсками. Также звучали предложения Пхеньяна отправить 100 тысяч солдат для участия в российской войне против Украины.

В свою очередь Россия 26 мая поддержала Китай, наложивший вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал ужесточение санкций в отношении КНДР за серию запусков баллистических ракет в начале нынешнего года. Впервые с 2006 года Совет Безопасности ООН не смог договориться о санкциях против Северной Кореи. Москва заявила, что предложенная новая мера будет "безответственной".

Россия поддерживает Северную Корею в СБ ООН

Россия и КНР, которые еще больше сблизились друг с другом после российского вторжения в Украину, совместно предприняли еще один шаг в СБ ООН, призвав к отмене некоторых санкций, введенных против Пхеньяна за программу создания ядерного оружия и разработку баллистических ракет большой дальности.

Запуск северокорейской баллистической ракеты в марте 2022 года Фото: Avalon/Photoshot/picture alliance

По мнению экспертов, Россия и Северная Корея отчаянно нуждаются в иностранных партнерах, поскольку большая часть остального мира настроена против их режимов. Тем временем Китай склоняется к аналогичной позиции из-за претензий на офшорные ресурсы в большей части Южно-Китайского моря и связанной с этим напряженностью в отношениях с рядом прилегающих к нему стран, а также из-за территориальных претензий к Тайваню, Японии, Индии и Южной Корее.

"Россию и Северную Корею связывает долгая история отношений со многими общими политическими позициями. Теперь они снова сближаются, потому что у них есть общий враг, и они нуждаются в поддержке друг друга, чтобы лучше противостоять внешнему давлению", - сказал DW бывший дипломат и глава южнокорейской разведки Ра Чон Иль. По его словам, предложение направить рабочих в оккупированные Россией регионы Украины имеет "большое значение" для отношений двух стран, поскольку таким образом Пхеньян еще раз заявляет о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Это также может быть очень выгодной сделкой для КНДР. Как сообщила газета "Известия", российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что за предоставление рабочих Россия расплатится с Северной Кореей промышленным оборудованием и пшеницей, в которых та сильно нуждается. Международные санкции фактически запрещают импорт оборудования в КНДР, а нехватка продовольствия в стране уже несколько десятилетий является обычным явлением.

Международное давление сделало Москву и Пхеньян "естественными партнерами"

"Совершенно очевидно, что КНДР отказалась от попыток улучшить отношения с Южной Кореей и США, а это означает, что сейчас ей действительно можно полагаться только на Россию и Китай", - сказал Ра Чон Иль. По его мнению, учитывая ситуацию, в которой оказались Москва и Пхеньян, это было неизбежно.

С такой оценкой согласен и Яков Зинберг, профессор международных отношений, специализирующийся на Восточной Азии в Токийском университете Кокушикан. По его словам, общая история и потребность в союзниках в ситуации, когда обе страны находятся под международным давлением, сделали их "естественными партнерами". "Сейчас они видят себя "жертвами" санкций и ищут способы обойти их", - сказал он.

Хотя у альянса есть явные преимущества, Зинберг не уверен, что Россия примет предложение Северной Кореи о военной помощи в Украине и вероятно будет по-прежнему проявлять осторожность на Дальнем Востоке, чтобы не вызвать еще большего недовольства у других стран региона. "У меня сложилось впечатление, что Москва по-прежнему осторожно относится к Тихоокеанскому региону, - сказал он. - Россия не может позволить себе раздражать Южную Корею и Японию, а также США, которые имеют большое военное присутствие в обеих этих странах".

Россия опасается конфликта на два фронта

Военный парад в Пхеньяне Фото: Yonhap/picture alliance

"Россия традиционно боялась противостояния на два фронта, - подчеркнул Зинберг. - Сейчас она связана (войной. - Ред.) в Украине, и похоже, что такая ситуация сохранится еще некоторое время, поэтому она постарается избежать любой ситуации, которая потребует переброски сил на Дальний Восток". Поэтому, вероятно, Москва продолжит решительно поддерживать Северную Корею на словах, если это отвечает ее интересам и потенциально может помочь сосредоточить внимание США на Северо-Восточной Азии, а не на Центральной Европе, считает Зинберг. При этом она не будет принимать военную помощь Пхеньяна, даже если тот будет настаивать.

По словам Зинберга, Восточная Азия - очень нестабильная часть мира с напряженностью на Корейском полуострове, вокруг Тайваня, островов в Южно-Китайском море, в связи с китайскими военными кораблями у южной части Японии, поэтому Россия будет надеяться, что дело не зайдет слишком далеко. Однако кажется неизбежным, что напряженность будет расти и дальше, признал он.

Бывший глава службы военной разведки Южной Кореи на нынешней неделе заявил, что Северная Корея, как ожидается, проведет седьмое подземное ядерное испытание непосредственно перед промежуточными выборами в США в ноябре.

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