 ООН: Северная Корея готовится к первому с 2017 года ядерному испытанию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

ООН: Северная Корея готовится к первому с 2017 года ядерному испытанию

Работы на северокорейском ядерном полигоне "Пунгери" свидетельствуют о подготовке КНДР к испытанию ядерного оружия, следует из доклада ООН.

Ядерный полигон Пунгери в КНДР (фото из архива)

Ядерный полигон "Пунгери" в КНДР (фото из архива)

По данным ООН, Северная Корея готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. В последние месяцы были замечены строительные работы на подземном испытательном полигоне на севере страны. Об этом сообщает в пятницу, 5 августа, агентство dpa со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

"Работы на ядерном полигоне "Пунгери" прокладывают путь для проведения дополнительных ядерных испытаний в целях разработки ядерного оружия", - говорится в докладе. Как отмечает ООН, спутниковые снимки этого места свидетельствуют, что КНДР ремонтирует сеть туннелей в "Пунгери", а также восстанавливает сооружения, которые были снесены в 2018 году во время переговоров с США.

Наблюдатели уже на протяжении нескольких месяцев выражают обеспокоенность, что Северная Корея после многочисленных ракетных испытаний может провести первое за пять лет испытание ядерного оружия. В июне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также зафиксировало активность на полигоне "Пунгери", где КНДР провела шесть ядерных испытаний с 2006 по 2017 годы.

Смотрите также:

  • Военный парад в КНДР по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, апрель 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

  • Ким Чен Ир инспектирует части Корейской народной армии

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Контекст

КНДР испытала новую систему оружия

В Пхеньяне сообщили об испытаниях нового типа управляемой ракеты, способной увеличить эффективность тактического ядерного оружия.  

Ракетный фейерверк Северной Кореи: чего добивается Ким Чен Ын

С начала года КНДР провела серию запусков ракет, а ее власти заявили о пересмотре ранее взятых обязательств в сфере безопасности. В чем цель Ким Чен Ына, и обострится ли ситуация в регионе?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики? (25.04.2019)  

Туристический рай в Северной Корее: отдых под звук ракетных испытаний (14.10.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Подавляющее большинство немцев выступают за энергетическую независимость от РФ  

Шрёдер и Шольц в политтеатре. СМИ ФРГ о встрече с Путиным и турбиной  

Супермозг Яник - вундеркинд из Германии  