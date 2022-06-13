 Сеул сообщил о новых ракетных испытаниях Северной Кореи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.06.2022

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Мир

Сеул сообщил о новых ракетных испытаниях Северной Кореи

По данным южнокорейских военных, КНДР произвела выстрелы из реактивной системы залпового огня.

Сообщение по ТВ об испытании северокорейской ракеты (фото из архива)

Сообщение по ТВ об испытании северокорейской ракеты (фото из архива)

Северная Корея произвела выстрелы, предположительно, из реактивной системы залпового огня. Об этом вечером в воскресенье, 12 июня, сообщиает генеральный штаб южнокорейской армии.

Южнокорейские военные затруднились назвать число запущенных ракет и дальность их полета. Как заметил представитель президентской администрации в Сеуле, Северная Корея не всегда незамедлительно сообщает об испытаниях систем реактивной артиллерии, снаряды которой летают на низкой высоте и на небольшое расстояние.

В то же время официальные лица в Южной Корее ранее выразили озабоченность возможной модернизацией подобных систем оружия в КНДР, поскольку они представляют опасность для крупных городских агломераций в Южной Корее, расположенных всего в 40-50 километрах от границы.

Нынешнее предполагаемое испытание РСЗО стало последним в череде тестов оружия Северной Кореей в этом году. Эксперты усматривают в них попытку Пхеньяна оказать давление на США и Южную Корею, чтобы добиться ослабления международных санкций и других уступок.

Южная Корея и США недавно заявили, что КНДР почти завершила подготовку к первому ядерному испытанию за последние пять лет. В марте Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь материковой части США, в нарушение моратория на испытания ракет большой дальности, введенный в 2018 году.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Cекрет Ким Чен Ына  

Какие санкции введены против Северной Кореи? (12.09.2017)  

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