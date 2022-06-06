 Южная Корея и США запустили восемь ракет в ответ на испытания КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2022

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Мир

Южная Корея и США запустили восемь ракет в ответ на испытания КНДР

Совместный запуск восьми ракет класса "земля-земля" стал ответом Южной Кореи и США на проведенные 5 июня испытания баллистических ракет КНДР.

Запуск баллистических ракет в Южной Корее

Запуск баллистических ракет в Южной Корее (фото из архива)

Южная Корея и США запустили восемь ракет класса "земля-земля" в Японское море в ответ на проведенные КНДР испытания баллистических ракет. Об этом новостное агентство "Рёнхап" сообщило утром в понедельник, 6 июня, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, совместный запуск ракет Южной Кореи и США призван продемонстрировать "способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций или их командованию и силам поддержки". "Наши военнослужащие решительно осуждают серию провокаций Северной Кореи с использованием баллистических ракет и серьезно призывают ее немедленно прекратить действия, которые усиливают военную напряженность на полуострове и вносят вклад в проблемы безопасности", - говорится в сообщении комитета.

Ракетные испытания КНДР

В последние месяцы Северная Корея, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, провела уже целый ряд ракетных испытаний. В воскресенье, 5 июня, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В Японии подтвердили северокорейские ракетные испытания. Глава Минобороны страны Нобуо Киси сообщил о пуске по меньшей мере шести ракет из КНДР.

Соединенные Штаты предупреждают о вероятности проведения Пхеньяном испытаний ядерного оружия, которое в этом случае станет первым с 2017 года. В конце мая Совет Безопасности ООН провел встречу из-за запусков ракет со стороны КНДР. Россия и Китай заблокировали резолюцию США об ужесточении санкций против Северной Кореи.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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