 Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН о санкциях против КНДР | Новости политики из Германии | DW | 27.05.2022

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Политика

Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН о санкциях против КНДР

США предложили Совбезу ООН принять резолюцию об ужесточении санкций против КНДР после ряда испытаний межконтинентальных ракет.

Испытание Северной Кореей баллистической ракеты.

Испытание Северной Кореей баллистической ракеты.

Постоянные члены Совета Безопасности ООН Россия и Китай заблокировали резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи, сообщает агентство AFP в четверг, 26 мая.

Резолюцию предложили США в качестве ответа на испытания Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет. Документ в том числе предполагал сокращение импорта в КНДР нефти и запрет Пхеньяну экспортировать минеральное топливо и масло.

Резолюция должна "еще больше ограничить способность Северной Кореи продвигать свои незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, упростить применение санкций и еще больше облегчить доставку гуманитарной помощи нуждающимся", цитирует Reuters представителя США.

Для принятия резолюции требуется девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета. "Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какие-либо проблемы", - заявил Reuters представитель дипмиссии Китая. По мнению Пекина, Вашингтон должен проявить "больше искренности и гибкости", если он хочет добиться прорыва в отношениях с Пхеньяном.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не учел замечаний Москвы. "Сожалеем, что американские коллеги проигнорировали наши неоднократные разъяснения, которые давались в ходе консультаций по проекту", - цитирует его ТАСС. Расширение санкции против КНДР "не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения последствий таких мер", а прошлые ограничения "ударили прежде всего по жизни обычных северокорейцев", заявил Небензя.

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    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

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  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Контекст

Что общего у России и Северной Кореи?

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