 Байден: США готовы к любым военным испытаниям Северной Кореи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2022

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Мир

Байден: США готовы к любым военным испытаниям Северной Кореи

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится по поводу новых испытаний КНДР. "Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают", - заявил американский лидер.

Президент США Джо Байден общается с женой американского военного на авиабазе в Осане (Южная Корея)

Президент США Джо Байден пообщался с женами американских военных в Южной Корее.

Президент США Джо Байден, совершающий визит в страны Азии, заявил, что Вашингтон готов к любым возможным новым испытаниям военной техники со стороны Северной Кореи. "Мы готовы ко всему, что сделает Северная Корея. Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают", - приводит слова американского президента агентство AFP в воскресенье, 22 мая.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли  у него послание севрокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, ограничился двумя словами: "Привет. Точка".

Соединенные Штаты уже несколько недель предупреждают, что Северная Корея вскоре, впервые с 2017 года, может провести испытание ядерного оружия. Страна, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, в последние месяцы провела ряд ракетных испытаний. Были опасения, что во время поездки Байдена в Азию может произойти испытание ядерного оружия.

США и Южная Корея предложили КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

В пятницу президент США посетил Южную Корею, где обсудил со своим южнокорейским коллегой Юн Сук Ёлю перспективы расширения совместных военных маневров для сдерживания КНДР. В то же время политики предложили руководству Северной Кореи помощь в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. 22 мая Байден отправился в Японию, где встретится с главой правительства Фумио Кисидой и императором Нарухито.

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    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

  • Ким Чен Ир инспектирует части Корейской народной армии

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Cекрет Ким Чен Ына

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