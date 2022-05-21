 Байден не исключает встречи с Ким Чен Ыном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Байден не исключает встречи с Ким Чен Ыном

По словам президента США, любая возможная встреча с северокорейским лидером будет зависеть от того, насколько тот "искренен".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Джо Байден

Ким Чен Ын и Джо Байден

Президент США Джо Байден допустил возможность встречи с северокорейским лидером. Однако, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Сеуле, он отметил, что это будет зависеть от того, насколько Ким Чен Ын "искренен" и "серьезен". Основной целью по-прежнему является "полная денуклеаризация Корейского полуострова", заявил Байден во время совместной пресс-конференции с новым президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в субботу, 21 мая.

Американский лидер прибыл в Южную Корею накануне в рамках четырехдневного азиатского турне - первого со времени вступления Байдена в должность главы Белого дома. Визит в Азию, призванный укрепить экономические связи и связи в области безопасности с региональными союзниками, омрачила угроза провокации со стороны Северной Кореи. За несколько недель до поездки США и Южная Корея предупреждали, что КНДР может в любой момент провести ядерное испытание. По данным Вашингтона, это даже может случиться во время пребывания Байдена в регионе.

США и Южная Корея готовы расширить военные учения

По итогам встречи в Сеуле Байден и Юн Сок Ёль объявили, что рассмотрят вопрос о расширении совместных военных учений. "Мы также обсудили, нужно ли нам разработать различные виды совместных учений на случай ядерной атаки", - уточнил Юн Сок Ёль.

В воскресенье, 22 мая, Байден отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

Смотрите также:

  • Военный парад в КНДР по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, апрель 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

  • Ким Чен Ир инспектирует части Корейской народной армии

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 26:06

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Аудио- и видеофайлы по теме

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном? (12.06.2018)  

Какие санкции введены против Северной Кореи? (12.09.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Оспа обезьян добралась до ФРГ: что надо знать о вирусе и как его избежать  

Военные НАТО назвали главный урок войны России против Украины  

Антивоенная конференция: о фиаско Путина в Украине и "хороших русских"  