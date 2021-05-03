Южная Корея на фоне угроз КНДР начала военные учения с США

Вооруженные силы США и Южной Кореи на фоне угроз со стороны КНДР в понедельник, 16 августа, начали ежегодные летние военные учения. По сообщению южнокорейского командования, девятидневные командные учения Combined Command Post Training будут проводиться в сокращенном объеме без полевых занятий: такое решение было принято с учетом пандемии коронавируса и с целью "содействовать денуклеаризации Корейского полуострова" (имеется в виду ядерное разоружение Северной Кореи).
Пхеньян постоянно обвиняет США в использовании совместных маневров с Южной Кореей для подготовки к нападению на КНДР. Вашингтон и Сеул отрицают это. Недавно зампред ЦК правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ён Чоль пригрозил, что у Южной Кореи возникнет "серьезный кризис в сфере безопасности" из-за военных учений с США. Ранее влиятельная сестра руководителя КНДР Ким Йо Чен заявила, что ее страна усилит свой потенциал для проведения мощных превентивных ударов.
Тупиковая ситуация на переговорах о ядерном разоружении
Согласно Южной Корее, нынешние учения будут сфокусированы на компьютерной симуляции, в них будет участвовать лишь тот персонал, без которого абсолютно не обойтись. В прошлые годы США и Южная Корея регулярно сокращала масштабы учений по дипломатическим причинам.
Переговоры о ядерном разоружении КНДР находятся в тупике со времен провального саммита руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына и тогдашнего президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года во Вьетнаме. Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом предложила Северной Корее возобновить переговоры без предварительных условий, то та отвергла это предложение.
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Начало - во времена позднего Ким Ир Сена
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Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний
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Ким Чен Ын: небывалая активность
При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
В сторону Гуама
В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Над территорией Японии
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Шестой ядерный
Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Заседания и осуждающие заявления
Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.
Автор: Григорий Аросев