Южная Корея на фоне угроз КНДР начала военные учения с США

Вооруженные силы США и Южной Кореи на фоне угроз со стороны КНДР в понедельник, 16 августа, начали ежегодные летние военные учения. По сообщению южнокорейского командования, девятидневные командные учения Combined Command Post Training будут проводиться в сокращенном объеме без полевых занятий: такое решение было принято с учетом пандемии коронавируса и с целью "содействовать денуклеаризации Корейского полуострова" (имеется в виду ядерное разоружение Северной Кореи).

Пхеньян постоянно обвиняет США в использовании совместных маневров с Южной Кореей для подготовки к нападению на КНДР. Вашингтон и Сеул отрицают это. Недавно зампред ЦК правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ён Чоль пригрозил, что у Южной Кореи возникнет "серьезный кризис в сфере безопасности" из-за военных учений с США. Ранее влиятельная сестра руководителя КНДР Ким Йо Чен заявила, что ее страна усилит свой потенциал для проведения мощных превентивных ударов.

Тупиковая ситуация на переговорах о ядерном разоружении

Согласно Южной Корее, нынешние учения будут сфокусированы на компьютерной симуляции, в них будет участвовать лишь тот персонал, без которого абсолютно не обойтись. В прошлые годы США и Южная Корея регулярно сокращала масштабы учений по дипломатическим причинам.

Переговоры о ядерном разоружении КНДР находятся в тупике со времен провального саммита руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына и тогдашнего президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года во Вьетнаме. Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом предложила Северной Корее возобновить переговоры без предварительных условий, то та отвергла это предложение.

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