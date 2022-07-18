Россия и Иран - партнеры или конкуренты? Зачем Путин едет в Тегеран

Президент России Владимир Путин 19 июля встретится в Тегеране с главой Исламской Республики Эбрахимом Раиси. После визита Путина в Таджикистан и Туркменистан в конце июня это вторая по счету зарубежная поездка российского лидера после начала войны в Украине.

Ожидается, что к переговорам Путина и Раиси присоединится и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чтобы обсудить ситуацию в Сириию, где все три страны вовлечены в гражданский конфликт.

Визит Путина в Иран на фоне слухов о поставке России боевых дронов

По мнению экспертов, встреча Путина и Раиси имеет большое символическое значение: она позволит России и Ирану, находящимся под жесткими западными санкциями, подчеркнуть свое военное и экономическое сотрудничество и продемонстрировать миру, что они не находятся в изоляции. В последнее время Москва и Тегеран все чаще находят общий язык, а официальные лица обеих сторон неоднократно заявляли о готовности расширять торговое и политическое сотрудничество.

Поездка Путина в Тегеран привлекает особое внимание еще и в связи со сделанным на прошлой неделе заявлением Белого дома о том, что Иран собирается продать Москве боевые дроны для использования их в Украине. Комментируя это утверждение, Тегеран отметил лишь, что сотрудничество Ирана с Россией в технологической сфере существовало еще до начала войны в Украине.

По сведениям Белого дома, Иран планирует продать РФ боевые дроны

На фоне растущей дипломатической изоляции Ирана расширение торговли с Россией могло бы снять часть бремени с экономики Исламской Республики, которая уже много лет пытается выжить под нефтяными и банковскими санкциями США. Со своей стороны, Россия рассматривает Иран как потенциального поставщика оружия, который также мог бы поделиться опытом в деле обхода санкций и экспорта нефти в условиях ограничений.

С момента начала гражданской войны в Сирии Тегеран и Москва, поддерживающие режим президента Башара Асада в Дамаске, постоянно укрепляли военное партнерство. "Но по большому счету оно осталось на уровне тактического сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе", - пояснил DW Саид Абдолрасул Дивсаллар, приглашенный профессор ближневосточных исследований в Католическом университете Святого Сердца (Università Cattolica del Sacro Cuore) в Милане.

Иранские лидеры, особенно консервативные сторонники жесткого политического курса, находящиеся сейчас у власти в стране, всегда стремились к развитию связей с Россией. В то же время после начала войны в Украине Тегеран стал играть более важную роль в путинской дипломатии.

Соперники на энергетической рынке

По сообщениям иранских СМИ, за последние несколько месяцев объем торговли между Исламской Республикой и Россией значительно увеличился. Во время встречи с Раиси на полях Каспийского саммита, который проходил в Ашхабаде в конце июня, Путин заявил, что объем торговли России с Ираном по сравнению с прошлым годом вырос на 81 процент.

Несмотря на это, отношения между двумя странами осложняются проблемами в энергетической сфере, поскольку Россия все больше сокращает долю Ирана на рынке, пытаясь найти новых покупателей для собственной нефти.

Санкции США ослабили экономику Ирана, но не уничтожили ее

"Фактически Россия и Иран являются торговыми конкурентами, особенно на энергетическом рынке", - отметил в интервью DW Хамидреза Азизи, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP).

В настоящий момент Иран, похоже, уступает свою и без того скромную долю на энергетическом рынке России с ее нефтью, которая поставляется по сниженным ценам. К примеру, за последние три месяца ежемесячный экспорт Ираном продуктов нефтепереработки снизился с 430 тысяч до 330 тысяч тонн, сообщил в конце июня информагентству ILNA генеральный секретарь Иранского союза экспортеров нефти, газа и нефтепродуктов Хамид Хоссейни.

Вместе с тем Россия стала теснить на рынке и иранских производителей стали: их крупнейшие покупатели, включая Китай и Южную Корею, начали закупать российскую сталь по сниженным ценам, сообщила 21 мая иранская газета Sharghdaily.

В условиях санкций, серьезно ограничивающих доходы Ирана, экспорт жизненно важен для страны, которая сейчас переживает экономический кризис с уровнем инфляции выше 50 процентов. Однако иранцы, по сообщениям местных СМИ, вынуждены продавать товары по заниженным ценам, чтобы не отставать от российских поставщиков, предлагающих большие скидки.

"Россия и Иран пока что не союзники"

В марте российская сторона чуть не сорвала переговоры по иранской ядерной сделке, которые могли бы привести к ослаблению некоторых санкций в отношении экономики Ирана. Переговоры в Вене, казалось, должны были привести к скорому заключению соглашения, однако российские переговорщики потребовали, чтобы их торговля с Ираном была освобождена от санкций, введенных Западом против Москвы из-за войны в Украине.

"Пока что Иран и Россия не являются союзниками, - считает Саид Абдолрасул Дивсаллар из Католического университета Святого Сердца. - Иран не спешил с осуждением вторжения РФ в Украину, но при этом неоднократно выступал против войны, а это - совсем не то, чего ожидают от союзников".

Принципиальная позиция Тегерана основана на противостоянии войне во всем мире, заявил 15 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает иранское государственное информационное агентство Mehr.

Иран как партнер России в ее противостоянии с Западом

По словам Дивсалара, у Тегерана, однако, есть другие мотивы для сближения с Москвой. Сейчас, когда ядерные переговоры зашли в тупик, "Иран, возможно, просто хочет показать Западу, что у него есть альтернатива, что он может иметь влияние, выходящее за пределы Ближнего Востока", - говорит эксперт.

Со своей стороны, научный сотрудник SWP Хамидреза Азизи полагает, что сближение Ирана с Россией связано со схожестью их мировоззрения, которая за прошедшие десятилетия становилось все сильнее. "Обе страны выступают против доминирования США в международных отношениях и стремятся противостоять ему, - поясняет Азизи. - Кроме того, напряженность в отношениях между Ираном и западными державами постоянно росла, с самого основания Исламской Республики в 1979 году ". Такая хроническая напряженность не исчезнет в ближайшее время, и, скорее всего, это будет означать, что страна продолжит ориентироваться на Восток, предполагает эксперт.

В отличие от Азизи, Дивсаллар считает, что возрождение ядерной сделки и последующее ослабление санкций может означать ограничение отношений Ирана с Россией, поскольку в таком случае Исламская Республика получит возможность строить торговые отношения с Западом. "В значительной степени желание Ирана сотрудничать с Россией обусловлено его насущными экономическими потребностями и отсутствием альтернатив, - указывает он. - Иран не может отказаться от отношений с восточными державами, такими как Россия, пока у него нет альтернатив на Западе".

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