 Шольц готовит немцев к длительным санкциям в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 17.07.2022

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Германия

Шольц готовит немцев к длительным санкциям в отношении России

Санкции против России будут сохраняться еще долго, уверен канцлер ФРГ. Это будет сопряжено с трудностями для немцев, однако "неоколониальный" курс Путина должен быть остановлен любой ценой, пишет Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) настраивает немцев на то, что санкции в отношении России продлятся еще долгое время и что это будет сопровождаться трудностями. И тем не менее "неоколониальный" курс российского президента Владимира Путина должен быть остановлен любой ценой, написал Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной в воскресенье, 17 июля.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала", - пишет глава германского правительства, подчеркивая, что Путину должно быть ясно: в случае установления мира на навязанных Россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера.

Канцлер предупреждает, что если сейчас не дать отпор агрессии Путина в Украине, она будет продолжаться, и отмечает, что НАТО уже не исключает возможность нападения России даже на территории альянса. "Если позволить, чтобы это сошло Путину с рук, значит, сила может нарушать закон практически без последствий. Тогда, в конечном счете, наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой", - утверждает Олаф Шольц.

"Этот путь непрост"

Говоря о последствиях для Германии, он добавил: "Этот путь непрост, даже для такой сильной и процветающей страны, как наша. Нам понадобится большая выдержка". По его словам, многие жители ФРГ уже страдают от последствий войны, особенно от высоких цен на бензин и продукты питания. Именно поэтому правительство страны приняло решение о двух пакетах помощи на сумму 30 миллиардов евро, указал канцлер Германии.

По его словам, мировая экономика сейчас "сталкивается с вызовом, которого не видела уже несколько десятилетий": цепи поставок прерваны, не хватает сырья, а на энергетических рынках из-за войны царит неопределенность. Все это приводит к росту цен во всем мире. "Ни одна страна в мире не может в одиночку противостоять такому развитию событий, - указывает Шольц в статье в FAZ. - Мы должны держаться вместе и действовать сообща".

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    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 32:06

"Социальная взрывчатка" и инфляция: Германия готовится к кризису из-за войны в Украине

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