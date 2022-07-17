Шольц готовит немцев к длительным санкциям в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) настраивает немцев на то, что санкции в отношении России продлятся еще долгое время и что это будет сопровождаться трудностями. И тем не менее "неоколониальный" курс российского президента Владимира Путина должен быть остановлен любой ценой, написал Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной в воскресенье, 17 июля.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала", - пишет глава германского правительства, подчеркивая, что Путину должно быть ясно: в случае установления мира на навязанных Россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера.

Канцлер предупреждает, что если сейчас не дать отпор агрессии Путина в Украине, она будет продолжаться, и отмечает, что НАТО уже не исключает возможность нападения России даже на территории альянса. "Если позволить, чтобы это сошло Путину с рук, значит, сила может нарушать закон практически без последствий. Тогда, в конечном счете, наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой", - утверждает Олаф Шольц.

"Этот путь непрост"

Говоря о последствиях для Германии, он добавил: "Этот путь непрост, даже для такой сильной и процветающей страны, как наша. Нам понадобится большая выдержка". По его словам, многие жители ФРГ уже страдают от последствий войны, особенно от высоких цен на бензин и продукты питания. Именно поэтому правительство страны приняло решение о двух пакетах помощи на сумму 30 миллиардов евро, указал канцлер Германии.

По его словам, мировая экономика сейчас "сталкивается с вызовом, которого не видела уже несколько десятилетий": цепи поставок прерваны, не хватает сырья, а на энергетических рынках из-за войны царит неопределенность. Все это приводит к росту цен во всем мире. "Ни одна страна в мире не может в одиночку противостоять такому развитию событий, - указывает Шольц в статье в FAZ. - Мы должны держаться вместе и действовать сообща".

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