США пообещали Ирану санкции за поставки БПЛА России

В Госдепе США подчеркнули, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совбеза ООН, поставляя беспилотники РФ. Россия должна быть привлечена к ответственности за "военные преступления", уверены в Белом доме.

Россия должна быть привлечена к ответственности за "военные преступления". США "решительно осуждают сегодняшние ракетные удары РФ". Об этом заявила в понедельник, 17 октября, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, атаки "продолжают свидетельствовать о жестокости" президента РФ Владимира Путина.

Комментарий последовал за ударами России по украинским городам с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВС РФ продолжают ракетные обстрелы объектов инфраструктуры в ходе второй за неделю крупномасштабной волны воздушных атак.

Мэр Киева: Погибла женщина на шестом месяце беременности

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что четыре человека, включая женщину на шестом месяце беременности и ее мужа, убиты 17 октября в результате атаки на жилой дом в Шевченковском районе столицы. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в свою очередь указал, что есть погибшие и в других городах, но не назвал число жертв.

Карин Жан-Пьер напомнила о новом пакете военной помощи Киеву в размере 725 млн долларов (737 млн евро), объявленном Вашингтоном 14 октября. "Мы продолжим поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - отметила пресс-секретарь Белого дома. "Мы продолжим делать так, чтобы у России были издержки, будем требовать привлечь ее к ответственности за военные преступления", - подчеркнула она далее.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что за 12 часов, с 9 вечера 16 октября (совпадает с мск), удалось уничтожить 37 "шахедов" иранского производства (иранские беспилотные летательные аппараты Shahed. - Ред.) и несколько крылатых ракет.

Госдеп США: Иран нарушает резолюцию Совбеза ООН

В Госдепе США отметили, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, поставляя беспилотники России. Карин Жан-Пьер в свою очередь подтвердила, что существуют "всесторонние доказательства" применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей в Украине. США продолжат "энергично" имплементировать санкции против российско-иранской торговли вооружениями, указали в Белом доме.

Технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. "Углубление альянса между Россией и Ираном - это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза", - в свою очередь подчеркнул представитель Госдепа.

Атака беспилотников в центре Киева

Утром 17 октября центр Киева подвергся атаке российских беспилотников. В Шевченковском районе произошли пять взрывов, всего город атаковали 28 дронов, большинство из них были сбиты из автоматического оружия и средствами ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В результате атаки был разрушен жилой дом и повреждены здание компании "Укрэнерго" и ТЭЦ. Кличко опубликовал фото обломков одного из сбитых беспилотников, на котором видна надпись "Герань-2". Так в Минобороны РФ переименовывают дроны-камикадзе Shahed-136, закупаемые в Иране. Российское ведомство утверждало, что удар был нанесен "высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины".

В течение дня 17 октября украинские СМИ и представители региональных властей также сообщали об обстрелах, взрывах и массовых отключениях электроэнергии в Хмельницкой, Винницкой, Ровенской, Тернопольской областях Украины. В Ровенском районе Сумской области в результате российского удара по объекту критической инфраструктуры погиб сотрудник этого предприятия, сообщил офис генерального прокурора Украины.

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