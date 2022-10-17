  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Карин Жан-Пьер
Карин Жан-ПьерФото: Susan Walsh/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

США пообещали Ирану санкции за поставки БПЛА России

Екатерина Венкина
42 мин. назад

В Госдепе США подчеркнули, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совбеза ООН, поставляя беспилотники РФ. Россия должна быть привлечена к ответственности за "военные преступления", уверены в Белом доме.

https://p.dw.com/p/4IIwq

Россия должна быть привлечена к ответственности за "военные преступления". США "решительно осуждают сегодняшние ракетные удары РФ". Об этом заявила в понедельник, 17 октября, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, атаки "продолжают свидетельствовать о жестокости" президента РФ Владимира Путина.

Комментарий последовал за ударами России по украинским городам с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВС РФ продолжают ракетные обстрелы объектов инфраструктуры в ходе второй за неделю крупномасштабной волны воздушных атак.

Мэр Киева: Погибла женщина на шестом месяце беременности

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что четыре человека, включая женщину на шестом месяце беременности и ее мужа, убиты 17 октября в результате атаки на жилой дом в Шевченковском районе столицы. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в свою очередь указал, что есть погибшие и в других городах, но не назвал число жертв.

Карин Жан-Пьер напомнила о новом пакете военной помощи Киеву в размере 725 млн долларов (737 млн евро), объявленном Вашингтоном 14 октября. "Мы продолжим поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - отметила пресс-секретарь Белого дома. "Мы продолжим делать так, чтобы у России были издержки, будем требовать привлечь ее к ответственности за военные преступления", - подчеркнула она далее.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что за 12 часов, с 9 вечера 16 октября (совпадает с мск), удалось уничтожить 37 "шахедов" иранского производства (иранские беспилотные летательные аппараты Shahed. - Ред.) и несколько крылатых ракет.

Госдеп США: Иран нарушает резолюцию Совбеза ООН

В Госдепе США отметили, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, поставляя беспилотники России. Карин Жан-Пьер в свою очередь подтвердила, что существуют "всесторонние доказательства" применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей в Украине. США продолжат "энергично" имплементировать санкции против российско-иранской торговли вооружениями, указали в Белом доме.

Технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. "Углубление альянса между Россией и Ираном - это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза", - в свою очередь подчеркнул представитель Госдепа.

Атака беспилотников в центре Киева

Утром 17 октября центр Киева подвергся атаке российских беспилотников. В Шевченковском районе произошли пять взрывов, всего город атаковали 28 дронов, большинство из них были сбиты из автоматического оружия и средствами ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В результате атаки был разрушен жилой дом и повреждены здание компании "Укрэнерго" и ТЭЦ. Кличко опубликовал фото обломков одного из сбитых беспилотников, на котором видна надпись "Герань-2". Так в Минобороны РФ переименовывают дроны-камикадзе Shahed-136, закупаемые в Иране. Российское ведомство утверждало, что удар был нанесен "высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины".

В течение дня 17 октября украинские СМИ и представители региональных властей также сообщали об обстрелах, взрывах и массовых отключениях электроэнергии в Хмельницкой, Винницкой, Ровенской, Тернопольской областях Украины. В Ровенском районе Сумской области в результате российского удара по объекту критической инфраструктуры погиб сотрудник этого предприятия, сообщил офис генерального прокурора Украины.

Смотрите также:

Киев под ударом иранских дронов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин в Астане, переживут ли немцы зиму без газа из РФ и примет ли Германия уклонистов. DW Новости

Путин в Астане, переживут ли немцы зиму без газа из РФ и примет ли Германия уклонистов. DW Новости

Ослабленный начатой им самим войной и западными санкциями Путин пытается сделать ставку на азиатское направление. Но насколько и там связи с ним воспринимаются как токсичные?
14 октября 2022 г.
33:20 мин.
external

Войска Путина и Лукашенко: Беларусь готовят к войне?

Войска Путина и Лукашенко: Беларусь готовят к войне?

Лукашенко объявил, что в Беларуси будет развернута совместная региональная группировка войск РФ и РБ, и поручил Минобороны подготовиться к размещению тысяч российских военнослужащих. Возможно ли повторное вторжение в Украину со стороны Беларуси?
Политика
14 октября 2022 г.
44:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Справа налево: Бруно Каль (BND), Мартина Розенберг (MAD) и Томас Хальденванг (BfV) перед началом слушаний

Мы предупреждали! Что знали спецслужбы ФРГ о войне в Украине

Конфликты
7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о вечном споре российской оппозиции. Спорят две ноги одного человека. Одна говорит: "Вы, оставшиеся, во всем виноваты!" "А вы трусливо сбежали!" - негодует вторая.

Бежать нельзя остаться, или Дилемма российской оппозиции

Бежать нельзя остаться, или Дилемма российской оппозиции

Политика
11 ч. назад
Волонтер Григорий Янченко

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Конфликты
12 ч. назад
Российская певица Ирина Аллегрова

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Культура
14 ч. назад
Пустой стенд "Газпрома" на промышленной выставке в Москве

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

Экономика и бизнес
8 ч. назад
external

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Политика
16 октября 2022 г.
13:27 мин.
Новый командующий войсками РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Политика
16 октября 2022 г.
На главную страницу