Удары по Киеву и военная миссия ЕС: события 236-го дня войны

На 236-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 17 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Атака дронов-камикадзе на Киев

Утром 17 октября центр Киева подвергся атаке российских беспилотников. В Шевченковском районе произошли пять взрывов, всего город атаковали 28 дронов, большинство из них были сбиты из автоматического оружия и средствами ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В результате атаки был разрушен жилой дом и повреждены здание компании "Укрэнерго" и ТЭЦ. Погибли четыре человека, в том числе беременная женщина. Кличко опубликовал фото обломков одного из сбитых беспилотников, на котором видна надпись "Герань-2". Так в Минобороны РФ называют дроны-камикадзе Shahed-136, закупаемые в Иране. Российское ведомство утверждает, что удар был нанесен "высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины".

Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины

В течение дня украинские СМИ и представителей региональных властей сообщали об обстрелах, взрывах и массовых отключениях электроэнергии в Хмельницкой, Винницкой, Ровенской, Тернопольской областях Украины. В Ровенском районе Сумской области в результате российского удара по объекту критической инфраструктуры погиб сотрудник этого предприятия, сообщил офис генерального прокурора Украины.

Евросоюз создал Миссию военной помощи Украине

Министры иностранных дел государств Европейского Союза утвердили создание Миссии военной помощи ЕС (EUMAM) для обучения украинских военнослужащих в Европе, а также новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро.

Целью миссии будет "содействие повышению боеспособности вооруженных сил Украины для эффективного ведения военных операций, чтобы позволить Украине защищать ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", сообщили в Совете ЕС.

Миссия займется "индивидуальной, коллективной и специализированной" подготовкой 15 тысяч украинских военнослужащих и станет крупнейшей для Евросоюза. Предварительно срок работы миссии рассчитан на два года, ориентировочная сумма общих расходов за этот период составит около 106 млн евро. Оперативный штаб миссии для координации на стратегическом уровне будет расположен в Брюсселе. Крупнейшая штаб-квартира будет создана в Польше, вторая по размеру - в Германии.

Украина вернула из российского плена 108 женщин

Украина и Россия провели крупномасштабный обмен пленными, сообщили независимо друг от друга глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министерство обороны России. По данным российской стороны, из украинского плена возвращены 72 гражданских моряка и 30 военнослужащих из самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также различных регионов РФ.

В Киеве сообщили, что из плена вернулись 108 женщин. "Это был первый совершенно женский обмен", - подчеркнул Ермак. "В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов", - сообщил он.

Среди возвращенных украинок были девушки, попавшие в плен еще до широкомасштабного российского вторжения. "Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, за надуманные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Андрей Ермак. Самой старшей из освобожденных 62 года, самой молодой - 21 год.

В Краснодарском крае истребитель Су-34 упал на жилую девятиэтажку

Российский бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом в Ейске в Краснодарском крае. После крушения взорвались боеприпасы самолета, огонь перекинулся на высотный дом, в котором проживали около 600 человек. На опубликованных СМИ кадрах слышны звуки взрывов и видно, что огонь охватил несколько этажей здания.

Пожар повредил не менее 45 квартир, сообщили "Интерфаксу" в МЧС. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Огонь полностью охватил один из подъездов, были обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи, уточнили в МЧС. По последней информации, погибли четыре человека, пострадали 25 человек, в том числе трое детей.

Су-34 упал после того, как у него загорелся один из двух двигателей, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, самолет потерпел крушение, когда набирал высоту после старта с военного аэродрома Южного военного округа для учебно-тренировочного полета. Два пилота катапультировались. Следственный комитет возбудил уголовное дело, не уточнив, по какой статье.

Мэр Москвы объявил о завершении в столице мобилизации

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что "задачи по частичной мобилизации" в столице России "выполнены в полном объеме". "По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00", - сообщается на сайте мэра.

По словам Собянина, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Розыск "уклонистов" в Москве с 17 октября будет прекращен, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Между тем, как отмечает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, у глав российских регионов нет полномочий заканчивать мобилизацию. "Поскольку нормативные акты и указания Минобороны сплошь непубличные, а заявления представителей власти противоречивы и никаких прав и обязанностей ни у кого не порождают, мы как юристы настоятельно рекомендуем не расслабляться", - предупредил юрист, предположив, что "потребность в новом витке призыва по мобилизации может возникнуть в любой момент".

"До тех пор пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, ее правовой режим сохраняется. То есть нужно ждать указа президента", - подчеркнул Чиков.

В освобожденном Лимане эксгумированы 187 тел

На месте массового захоронения погибших во время российской оккупации в городе Лиман правоохранители эксгумировали уже 187 тел, из них - 35 военнослужащих и 152 гражданских лиц, сообщила представитель полиции Донецкой области Александра Гаврилко. По ее словам, неисследованными остаются около 40 могил, доступ к которым затруднен.

По предварительным результатам осмотра эксгумированных тел установлено, что люди погибли в результате взрывных травм, уточнила Гаврилко. У полиции также есть информация о гражданах, погибших в результате насильственной смерти. Пресс-секретарь областной полиции отметила, что сейчас известно о 43 массовых захоронениях в Донецкой области. Отдельно полиция области получает информацию о стихийных захоронениях в дворах жилых домов.

Наращивание российских войск в Беларуси

Минобороны Беларуси заявило, что в рамках региональной группировки войск в страну прибудет около 170 российских танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм, а также до 9000 военнослужащих. Эти данные были обнародованы на брифинге для иностранных военных атташе в Минске.

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"Мы ни на кого не собираемся нападать. Еще раз подчеркиваю, что задачи этой группировки сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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