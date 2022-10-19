Израиль отказывается поставлять оружие Украине

Министр обороны Израиля Бени Ганц в очередной раз исключил военную помощь Украине. По его словам, Израиль осуществляет медицинскую и гуманитарную помощь и намерен придерживаться этой линии и впредь.
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Несмотря на волну российских атак по территории Украины с применением иранских боевых беспилотников, Израиль по-прежнему исключает поставки оружия Киеву. "Я хочу дать понять, что мы не продаем Украине оружие", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц вечером во вторник, 18 октября, в эфире израильской радиостанции Kol Chai. Он подчеркнул, что его страна оказывает Украине только медицинскую и гуманитарную помощь и будет ограничиться этим и впредь.
Ранее в тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении попросить Израиль о поставках систем ПВО. "Иран - это красная линия для Израиля, и после того, как Иран напрямую, по сути, стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, любой в Израиле, кто еще имеет какие-то сомнения относительно того, помогать Украине или не помогать, он должен эти сомнения развеять", - заявил он на брифинге.
Атаки с применением иранских дронов
Власти Украины обвиняют Россию в продолжающихся в последние недели обстрелах с использованием произведенных в Иране беспилотников Shahed-136, нацеленных, прежде всего, на объекты украинской энергетической инфраструктуры. По данным Киева, за последние несколько дней в результате российских атак погибли более 70 человек. Иран отрицает поставки своих дронов России, в то время как РФ не комментирует эту информацию.
При этом власти Украины заявляют о расширении поставок иранских БПЛА: первая их партия включала 300 единиц, вторая партия будет включать 2400 дронов, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Россия 2-3 месяца может атаковать Украину нынешними темпами с применением беспилотников.