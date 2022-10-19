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КонфликтыИзраиль

Израиль отказывается поставлять оружие Украине

Ольга Лебедева
33 мин. назад

Министр обороны Израиля Бени Ганц в очередной раз исключил военную помощь Украине. По его словам, Израиль осуществляет медицинскую и гуманитарную помощь и намерен придерживаться этой линии и впредь.

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Несмотря на волну российских атак по территории Украины с применением иранских боевых беспилотников, Израиль по-прежнему исключает поставки оружия Киеву. "Я хочу дать понять, что мы не продаем Украине оружие", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц вечером во вторник, 18 октября, в эфире израильской радиостанции Kol Chai. Он подчеркнул, что его страна оказывает Украине только медицинскую и гуманитарную помощь и будет ограничиться этим и впредь.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении попросить Израиль о поставках систем ПВО. "Иран - это красная линия для Израиля, и после того, как Иран напрямую, по сути, стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, любой в Израиле, кто еще имеет какие-то сомнения относительно того, помогать Украине или не помогать, он должен эти сомнения развеять", - заявил он на брифинге.

Атаки с применением иранских дронов

Власти Украины обвиняют Россию в продолжающихся в последние недели обстрелах с использованием произведенных в Иране беспилотников Shahed-136, нацеленных, прежде всего, на объекты украинской энергетической инфраструктуры. По данным Киева, за последние несколько дней в результате российских атак погибли более 70 человек. Иран отрицает поставки своих дронов России, в то время как РФ не комментирует эту информацию.

При этом власти Украины заявляют о расширении поставок иранских БПЛА: первая их партия включала 300 единиц, вторая партия будет включать 2400 дронов, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Россия 2-3 месяца может атаковать Украину нынешними темпами с применением беспилотников.

С начала продолжающейся уже почти восемь месяца полномасштабной войны РФ против Украины Израиль отказывается от военной помощи Киеву. Между тем несколько дней назад министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал изменить эту позицию на фоне иранских военных поставок России.

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